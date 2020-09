Αθλητικά

Champions League: οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Τα ζευγάρια που «έβγαλε» η κληρωτίδα στα πλέι οφ του Champions League...

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση για τα πλέι οφ του Champions League.

Η κληρωτίδα έβγαλε ως αντίπαλο του Ολυμπιακού το νικητή του ζευγαριού Ομόνοια - Ερυθρός Αστέρας. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο "Γ. Καραϊσκάκης", ενώ η ρεβάνς στην έδρα του αντιπάλου του.

Την Κράσνονταρ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Champions League, εφόσον ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Μπενφίκα στον γ΄ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, όπως προέκυψε από την κλήρωση. Ο «Δικέφαλος» θα δώσει την πρώτη αναμέτρηση στη Ρωσία στις 22 ή 23 Σεπτεμβρίου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα στις 29 ή 30 του μήνα.

Οι νικητές παίρνουν το «εισιτήριο» για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης, ενώ οι ηττημένοι συνεχίζουν το ευρωπαϊκό «ταξίδι» τους στη φάση των ομίλων του Europa League.

Τα ζευγάρια που «έβγαλε» η κληρωτίδα στα πλέι οφ του Champions League έχουν ως εξής:

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) ή Μίντιλαντ (Δανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) ή Ντιναμό Μπρεστ (Λευκορωσία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) ή Ομόνοια (Κύπρος)

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) ή Μόλντε (Νορβηγία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) ή Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Κράσνονταρ (Ρωσία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) ή ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

Γάνδη (Βέλγιο) ή Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) - Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) ή Αλκμάαρ (Ολλανδία)