Πολιτική

Σακελλαροπούλου: καθοριστική η συνεισφορά του Λιμενικού στη διαχείριση των προσφυγικών ροών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε σήμερα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος την ενημέρωσε για θέματα του υπουργείου του.

Ειδικότερα, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στο ρόλο που διαδραματίζει το Λιμενικό Σώμα τόσο στο προσφυγικό-μεταναστευτικό όσο και στις τουρκικές απειλές, ενώ παράλληλα παρουσίασε τα μέτρα για την προστασία από την πανδημία στον χώρο της ναυτιλίας.

Η κ. Σακελλαροπούλου, από την πλευρά της, επεσήμανε την καθοριστική συνεισφορά του Λιμενικού στη διαχείριση των προσφυγικών ροών με απόλυτο σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, όπως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει κατά τις πρόσφατες περιοδείες της.