Κλιμακώνει την ένταση ο Ερντογάν με νέες εμπρηστικές δηλώσεις

Με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά της Ελλάδας μίλησε εκ νέου ο Τούρκος Πρόεδρος. Για "εχθρική στάση" κατηγορεί την Ελλάδα ο Τσαβούσογλου.

Με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά της Ελλάδας μίλησε εκ νέου την Τρίτη ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του στην Αγκυρα, συντηρώντας την ακραία ρητορική.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «παιχνίδι σκιών» και ανέφερε πως «είναι αστείο (για άλλες χώρες) να χρησιμοποιούν ως δόλωμα την Ελλάδα, που είναι ανίκανη, ενάντια σε μια περιφερειακή και παγκόσμια δύναμη όπως η Τουρκία».

«Ο λόγος της δράσης μας στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο έχει στόχο την αναζήτηση του δικαίου και της δικαιοσύνης. Αγνοούν την μεγάλη έκταση της Τουρκίας 780.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η προσπάθεια εγκλωβισμού στις ακτές της, με ένα νησί 10 τ.χλμ, είναι ξεκάθαρη έκφραση αδικίας. Βάζουν μπροστά μας ένα κράτος που, σε όλη την ιστορία του, κρύβεται πίσω απο άλλες χώρες , και προσπαθούν να φτάσουν στους δικούς τους κρυφούς στόχους. Κι αυτό είναι μεγάλη αδικία.

Βαρεθήκαμε απο αυτό το παιχνίδι των σκιών. Άρχισε να γίνεται αστείο. Ρίχνουν ένα κράτος το οποίο δεν έχει προκοπή ούτε στον εαυτό του και το κάνουν δόλωμα μπροστά στην Τουρκία η οποία είναι μια περιφερειακή και παγκόσμια δύναμη» είπε χαρακτηριστικά.

Τσαβούσογλου: «Η Ελλάδα προσπαθεί να μας προκαλέσει όμως θα πάθει ζημιά»

Ο ΜεβλούτΤσαβούσογλου μιλώντας σε συνέντευξη τύπου με τον Αλγερινό ομόλογό του κατηγόρησε για άλλη μια φορά την Ελλάδα λέγοντας: «Είπαν πως είναι αλλαγή δυνάμεων στο Καστελόριζο. Η Ελλάδα στα νησιά αυτά, μπορεί να έχει δυνάμεις για εσωτερική ασφάλεια. Κι αυτό έχει ένα όριο. Στην πραγματικότητα όμως το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο, αφού πήρε και την υποστήριξη της Ε.Ε κάνει προκλητικά βήματα που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Εμείς και στις δηλώσεις μας έχουμε πει, δεν παραβιάζουμε το δίκαιο κανενός όμως δεν επιτρέπουμε να καταπατήσουν τα δικαιώματα μας. Τέτοια βήματα θα προκαλέσουν ζημιά στην Ελλάδα. H Eλλάδα δεν προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα αλλά θέλει να μας προκαλέσει. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το τέλος αυτής της προσπάθειας να μας προκαλέσει. Κι από αυτό θα πάει ζημιά η Ελλάδα».

Την ίδια ώρα, επίθεση στην Ελλάδα εξαπέλυσε ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Μεσούτ Χακί Κασίν, αποκαλώντας «νάνους» τους Έλληνες και την Ελλάδα «χώρα που πεθαίνει από την πείνα».

Με αντι-NAVTEX η απάντηση της Αθήνας στη νέα τουρκική πρόκληση με το Oruc Reis

Ωστόσο, ο σταθμός της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης εξέδωσε αντι-NAVTEX με αφορμή την νέα παράνομη NAVTEX που εξέδωσε χθες Δευτέρα η Τουρκία για το ερευνητικό πλοίο ORUC REIS. Στην αντι-NAVTEX τονίζεται ότι είναι άκυρη η τουρκική NAVTEX, έχει εκδοθεί από μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία και η τουρκική δραστηριότητα είναι παράνομη καθόσον αφορά σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η Τουρκία εξέδωσε χθες νέα παράνομη ναυτική οδηγία εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας για έρευνες του σεισμογραφικού Ορούτς Ρέις έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Με τη νέα NAVTEX η Άγκυρα μικραίνει την απόσταση των βόρειων ορίων της παράνομα δεσμευμένης περιοχής από το Καστελόριζο και τις ανατολικές ακτές της Ρόδου και της Καρπάθου. Επιπλέον, είναι ευδιάκριτη η μείωση του δυτικού τμήματος της, το οποίο συμπίπτει με τον 28ο μεσημβρινό.

ΥΠΕΞ: Η Τουρκία αγνοεί τις εκκλήσεις για διάλογο και κλιμακώνει τις προκλήσεις

"Η Τουρκία συνεχίζει να εκπληρώνει πιστά το ρόλο του ταραξία και του παράγοντα αστάθειας στην περιοχή", σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του για τη νέα παράνομη τουρκική Navtex. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, η Τουρκία εξακολουθεί "να αγνοεί εκκλήσεις για διάλογο και να κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Να αυτοεγκλωβίζεται στα αδιέξοδα των δικών της επιλογών. Να υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή εξωθώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα". "Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Βασιζόμενη αποκλειστικά στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στους κανόνες καλής γειτονίας, θα συνεχίσει να επιδιώκει συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της με όλες τις χώρες της περιοχής". "Kαλούμε την Τουρκία να αποστεί από τα καθημερινά παραληρήματα στα οποία επιδίδεται και να εργαστεί για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής", καταλήγει η ανακοίνωση.