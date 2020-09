Αθλητικά

Νέο ξεκίνημα για την Εθνική Ομάδα στο Nations League

Σλοβενία-Ελλάδα με πολλά ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα.

Η Εθνική Ομάδα επιστρέφει στη δράση μετά από δέκα μήνες. Κάνει νέο ξεκίνημα στο Nations League και στην πρεμιέρα της διοργάνωσης αντιμετωπίζει την Πέμπτη (21:45) στη Λουμπλιάνα, τη Σλοβενία.

Στόχος είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τρίτο όμιλο για να ανέβει κατηγορία, από την τρίτη στη δεύτερη. Οι άλλες δύο ομάδες του ομίλου είναι το Κόσοβο και η Μολδαβία.

Η Εθνική Ομάδα είχε δώσει τον Νοέμβριο του 2019 το τελευταίο παιχνίδι της με την Φινλανδία. Με τον Τζον Φαντ Σχιπ στον πάγκο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με τρεις νίκες, κόντρα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη με 2-1, την Αρμενία με 0-1 και την Φινλανδία με 2-1.

Πάνω από 200 επιλογές προσφέρει το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές για τον αγώνα Σλοβενία-Ελλάδα.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα ειδικά στοιχήματα:

Γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο

Λεπτό πρώτου γκολ

Λεπτό τελευταίου γκολ

Παίκτης που θα σκοράρει το πρώτο γκολ

Τελευταίος σκόρερ

Παίκτης που θα δεχτεί κάρτα

Παίκτης που θα δώσει ασίστ

Ομάδα που θα σκοράρει με πέναλτι

Στοίχημα χωρίς ισοπαλία

Αυτογκόλ

Κουπόνι για τα κόρνερ με το ντέρμπι Γερμανία-Ισπανία

Το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε και ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ με τους πιο δυνατούς αγώνες. Ανάμεσά τους είναι και το ντέρμπι της πρώτης κατηγορίας του Nations League ανάμεσα στη Γερμανία και την Ισπανία, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη (21:45) στη Στουτγάρδη. Προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές:

Νικητής των κόρνερ

Over/Under 8,5 κόρνερ

Over/Under 9,5 κόρνερ

Over/Under 10,5 κόρνερ

