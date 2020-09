Κόσμος

Κομισιόν στην Τουρκία: θα υπάρξουν συνέπειες αν δεν αλλάξετε στάση!

Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για Θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, Πήτερ Στάνο...

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία αλληλεγγύης στην Κύπρο και την Ελλάδα, έστειλε η ΕΕ όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για Θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων. Ο Πήτερ Στάνο υπογράμμισε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ήταν ξεκάθαροι για τις συνέπειες εάν δεν υπάρξει αλλαγή στη συμπεριφορά της Τουρκίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Στάνο τόνισε: «Τo μήνυμα της ΕΕ ήταν ξεκάθαρο όσον αφορά στην αλληλεγγύη στην Κύπρο και την Ελλάδα και ήταν ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά σε αυτά που περιμένουμε από την Τουρκία για να υπάρξει αποκλιμάκωση».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «οι υπουργοί ήταν επίσης πολύ ξεκάθαροι για τα χρονοδιαγράμματα, μέχρι πότε αναμένουμε την αλλαγή συμπεριφοράς (της Τουρκίας) όπως επίσης ήταν ξεκάθαροι για τις συνέπειες εάν δεν υπάρξει αλλαγή σε αυτή τη συμπεριφορά η οποία συμβάλλει στην κλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Το μήνυμα λοιπόν είναι ξεκάθαρο, τα χρονοδιαγράμματα είναι ξεκάθαρα και επίσης τα μέτρα είναι ξεκάθαρα και ελπίζουμε ότι αυτό θα ληφθεί υπόψη από τους Τούρκους εταίρους και φίλους και να αρχίσουν να λειτουργούν αναλόγως ώστε να μη χρειαστεί να προχωρήσουμε προς τον εναλλακτικό δρόμο των περιοριστικών μέτρων».