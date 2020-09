Life

Ο Κωνσταντίνος αρραβώνιασε τον γιο του Φίλιππο

Ποια είναι η μέλλουσα νύφη; Τι ανακοίνωσε το προσωπικό γραφείο του Κωνσταντίνου για το ευτυχές γεγονός;

Μια ευχάριστη ανακοίνωση εξέδωσε το προσωπικό γραφείο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Ο μικρός του γιος, Φίλιππος, αρραβωνιάστηκε στην Ιθάκη με την πάμπλουτη κληρονόμο, Nina Flohr.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Οι Βασιλείς Κωνσταντίνος και Άννα-Μαρία έχουν την ιδιαίτερη χαρά να ανακοινώσουν τους αρραβώνες του μικρότερου υιού τους, Φίλιππου, με την Nina Nastassja Flohr, κόρη του κ. Thomas Flohr και της κ. Katharina Flohr.

Η Nina και ο Φίλιππος αρραβωνιάστηκαν στο νησί της Ιθάκης νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι. Λεπτομέρειες σχετικά με τον γάμο θα δοθούν εν ευθέτω χρόνω».