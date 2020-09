Υγεία - Περιβάλλον

Επίσκεψη Κικίλια στην νοσηλεύτρια που δέχθηκε επίθεση στο “Αττικον” (εικόνες)

Ο Υπ. Υγείας και ο Σωτήρης Τσιόδρας συνομίλησαν με την γυναίκα που χτυπήθηκε από τον ασθενή, ο οποίος αργότερα έβαλε τέλος στην ζωή του.

Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε τη νοσηλεύτρια που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», μετά το χθεσινό τραυματισμό της.

Ο Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, συναντήθηκε με τη νοσηλεύτρια στην οποία ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση, ενώ επισκέφθηκε και τη Μονάδα Λοιμώξεων του Νοσοκομείου.

Σε δήλωση του, ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι «Πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν, για το οποίο λυπούμαστε βαθύτατα. Ήρθα σήμερα να επισκεφθώ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας την Εύη, την οποία στηρίζουμε όλοι: το Υπουργείο Υγείας, οι γιατροί μας, οι συνάδελφοι – ο άντρας της είναι αναισθησιολόγος στο Νοσοκομείο – οι νοσηλευτές, αλλά και όλοι οι ασθενείς».

«Σας έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι, όχι μόνο λόγω της Covid, οι γιατροί μας, το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό είναι ήρωες. Το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται και θα ανακοινώσει σύντομα αποφάσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το τραγικό συμβάν και ό,τι άπτεται της ασφάλειάς τους», συμπλήρωσε ο κ Κικίλιας.

Ερωτηθείς για την κατάσταση της υγείας της νοσηλευτριας, ο κ. Κικίλιας απάντησε ότι «Είναι πολύ καλά, χαιρόμαστε πολύ που είναι καλά. Ελπίζω να βγει από τη ΜΕΘ, να πάρει εξιτήριο από το Νοσοκομείο και να πάει να δει τα δύο παιδάκια της».