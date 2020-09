Κοινωνία

Η ανακοίνωση για το άνοιγμα των σχολείων (βίντεο)

Η συνέντευξη Τύπου των αρμόδιων υπουργών, για την ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους και τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Συνέντευξη Τύπου για τις λεπτομέρειες της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, παραχώρησαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, οι υπουργοί Παιδείας & Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Σε ερωτήσεις απάντησε και η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ, Βάνα Παπαευαγγέλου.

Μαζί με την ημερομηνία για το άνοιγμα των σχολείων, έγιναν γνωστές και όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών δομών όλων των βαθμίδων, καθώς και τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.