Οικονομία

Δεκαετές ομόλογο: σε επανέκδοσή του προχωρά το Δημόσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έξοδος στις αγορές αναμένεται να γίνει ακόμα και αύριο.

Σε επενέκδοση του δεακετούς ομολόγου (re opening) προχωρά το ελληνικό Δημόσιο.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι έδωσε εντολή σε Barclays, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale για το εκ νέου άνοιγμα του 10ετούς τίτλου που εξέδωσε στις 18 Ιουνίου, με επιτόκιο 1,5%.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, αυτό αναμένεται να γίνει στο κοντινό μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έξοδος στις αγορές αναμένεται να γίνει ακόμα και αύριο.

Η κίνηση έχει ως στόχο την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του ελληνικού Δημοσίου, σε μια περίοδο με αυξημένες ανάγκες.