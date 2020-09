Κοινωνία

Κορονοϊός: Ποιοι μαθητές εξαιρούνται από την χρήση της μάσκας

Διευκρινίσεις από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Με όλους τους μαθητές και με αυξημένα μέτρα προφύλαξης θα ανοίξουν τα σχολεία στις 14 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους καθώς και στα μέσα μεταφοράς μαθητών.

Από τη χρήση μάσκας εξαιρούνται:

Παιδιά με γνωσιακή, αναπτυξιακή ή ψυχική διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς

Παιδιά με σοβαρό νευρολογικό, μυϊκό ή άλλο νόσημα που τα εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα τους

Στα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, προβλέπεται η χρήση μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό.