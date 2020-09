Υγεία - Περιβάλλον

Τεστ κορονοϊού σε όλους τους στρατεύσιμους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποχρεωτικά θα ειναι τα τεστ, σύμφωνα με τις οδηγίες απο την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Έλεγχος για κορονοϊό σε όλους τους υπόχρεους σε στράτευση, που παρουσιάζονται τον Σεπτέμβριο, θα πραγματοποιείται με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο των μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Τα τεστ θα πραγματοποιούνται από κλιμάκια των ΕΔ και του ΕΟΔΥ, ενώ παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε στενή συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ, αποστέλλει με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με SMS, προς όλους τους νέους στρατεύσιμους και στα τρία σώματα των ΕΔ, χρήσιμες οδηγίες προστασίας ενόψει της κατάταξής τους, καθώς και που να απευθυνθούν και τι να κάνουν σε περίπτωση που παρουσιάζουν συμπτώματα τα οποία παραπέμπουν στη νόσο.

Το μήνυμα προς τους νέους στρατεύσιμους αναλυτικά αναφέρει:

«Στο πλαίσιο πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης της νόσου Covid-19, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέλει πριν την κατάταξή σου να σου επιστήσει την προσοχή για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας, την αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες αλλά κυρίως την αποφυγή συμμετοχής σε εκδηλώσεις συνωστισμού και συγχρωτισμού τις τελευταίες ημέρες πριν την κατάταξη. Αν πριν την ημερομηνία κατάταξής σου παρουσιάσεις συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου ή τον ΕΟΔΥ στο τηλ. 2105212054. Στην περίπτωση που νοσεί άτομο του στενού οικογενειακού σου κύκλου, ενημέρωσε εγκαίρως την υγειονομική υπηρεσία της μονάδας κατάταξής σου. Ενημερώσου για τις οδηγίες προστασίας στο site της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».

Ταυτόχρονα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει αναλυτικά τις οδηγίες για τα μέτρα προστασίας απέναντι στον κορονοϊό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΓΓΠΠ.