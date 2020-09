Κοινωνία

Θεοδωρικάκος: Δωρεάν μάσκες στα σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συμβολή του Υπουργείου Εσωτερικών στο άνοιγμα των σχολείων.

«Έξι εκατομμύρια ευρώ για δωρεάν μάσκες στα σχολεία» ανακοίνωσε -μεταξύ άλλων- ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το άνοιγμα των σχολείων.

Σύμφωνα με όσα είπε το πρώτο μέτρο του υπουργείου Εσωτερικών είναι η έγκαιρη κεντρική επιχορήγηση για την προμήθεια μέσω της ΚΕΔΕ μασκών δωρεάν για εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές -τριες όλων των σχολείων, ακολουθώντας τις προδιαγραφές και συμβουλές των ειδικών για τα ζητήματα ασφάλειας. Όλα τα παιδιά και όλοι οι εκπαιδευτικοί χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις.

Το δεύτερο είναι η πλήρης στελέχωση με προσωπικό καθαριότητας σε όλη την επικράτεια ώστε 5000 εργαζόμενοι με πλήρες ωράριο αλλά και 4474 με μειωμένο ωράριο να ριχτούν άμεσα στη μάχη για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της εποχής μας.

Το τρίτο αφορά τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών ύψους 175 εκ. ευρώ προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση 240 χιλιάδων μαθητών στα σχολεία.

Το τέταρτο αφορά τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων μέσω των σχολικών επιτροπών, με συνολικό ποσό 128 εκ. μέσω των ΚΑΠ.

Η ομιλία του κ. Θεοδωρικάκου:

Από την πρώτη μέρα της πανδημίας του κορονοιού, ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης του ΠΘ Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν και είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Μετά από 6 μήνες συνεχιζόμενης υγειονομικής απειλής για την κοινωνία, η πορεία παραμένει πολύπλοκη.

Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας με προβλήματα και πρωτόγνωρες δυσκολίες.

Με τον σωστό επιτελικό και στοχευμένο δι-υπουργικό συντονισμό και σχεδιασμό αλλά και την εφαρμογή του μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θετικά τη νέα πραγματικότητα. Κοινός στόχος η δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Δίπλα στο σχέδιο και την υλοποίησή του, απαιτείται να υπάρξει ενότητα, πειθαρχία, αλληλεγγύη, δηλαδή όλα όσα διέκριναν όλους τους Έλληνες μαζί, την προηγούμενη άνοιξη.

Διασφαλίζουμε ο καθένας από τον τομέα κυβερνητικής ευθύνης του, τους όρους μέχρι τον ερχομό της οριστικής υγειονομικής λύσης.

Το νέο σχολικό έτος αποτελεί για όλους μας το μεγάλο στοίχημα, επενδύοντας στο μεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας που είναι η νέα γενιά.

Η επιτυχία στο κρίσιμο μέτωπο του σχολικού περιβάλλοντος είναι μια συνάρτηση δράσης όχι μόνο σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Τα παιδιά μας πρέπει να νιώθουν χαρά για την επιστροφή στο φυσικό τους χώρο και οι γονείς πρέπει να αισθάνονται απόλυτη σιγουριά για την ασφάλεια, την καθαρότητα και τον ανθρώπινο και φιλικό χαρακτήρα του σχολικού περιβάλλοντος. Το ίδιο και οι εκπαιδευτικοί ως στυλοβάτες της κοινής προσπάθειας στο σχολείο.

Αγκαλιάζουμε όλους τους μαθητές και μαθήτριες στο νέο ξεκίνημα, μοιραζόμαστε τη χαρά και τα όνειρά τους. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις μαθήτριες και τους μαθητές, στα παιδιά μας:

όποια μάσκα και αν φέρετε στο πρόσωπο λόγω των καιρών που ζούμε, αυτή δε μπορεί και δε θα κρύψει ποτέ την καθαρή ματιά σας στο αύριο, στη ζωή που σχεδιάζετε και δημιουργείτε, αυτή την καθαρή ματιά που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα μας.

Σας εμπιστευόμαστε, όπως εμπιστευόμαστε και την Ελληνική οικογένεια που αγωνίζεται να είναι ενωμένη, αγαπημένη και ασφαλής στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε. Όπως εμπιστευόμαστε τον Έλληνα εκπαιδευτικό.



Ως ΥΠΕΣ, έχοντας την ευθύνη της στενής συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση, επισημαίνω πως η μαθησιακή διαδικασία θα ενισχυθεί με τους όρους μιας ισχυρής τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία θεσμικά και με δυνατό λόγο, υποστηρίζει και εγγυάται σε όλες τις περιοχές της χώρας, την εκπαιδευτική λειτουργία.

Όλες οι προβλέψεις και τα πακέτα μέτρων στηρίζονται στη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δήμων, και στη νέα κατεύθυνση ενδυνάμωσής τους με βάση το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η κυβέρνηση στηρίζει και ενισχύει διαρκώς την αυτοδιοίκηση, τόσο στους δήμους όσο και στις περιφέρειες με πράξεις και σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Το πρώτο βασικό στοιχείο είναι η έγκαιρη κεντρική επιχορήγηση για την προμήθεια μέσω της ΚΕΔΕ μασκών δωρεάν για εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές -τριες όλων των σχολείων, ακολουθώντας τις προδιαγραφές και συμβουλές των ειδικών για τα ζητήματα ασφάλειας. Όλα τα παιδιά και όλοι οι εκπαιδευτικοί χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις.

Το δεύτερο είναι η πλήρης στελέχωση με προσωπικό καθαριότητας σε όλη την επικράτεια ώστε 5000 εργαζόμενοι με πλήρες ωράριο αλλά και 4474 με μειωμένο ωράριο να ριχτούν άμεσα στη μάχη για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της εποχής μας.

Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτό γίνεται – σε αντιδιαστολή με παλαιότερα – απολαμβάνοντας οι εργαζόμενοι αυτοί πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Συγκρίνοντας τα στοιχεία, μέχρι πέρυσι οι καθαρίστριες που ήταν πλήρους απασχόλησης και καθάριζαν πάνω από 13 αίθουσες ήταν 3761. Για αυτό το λόγο φέτος δίνουμε 28 εκατ. ευρώ περισσότερα.

Όσον αφορά τη λειτουργία των κυλικείων αυτά θα λειτουργήσουν κανονικά με προμήθεια και διάθεση μόνο σφραγισμένων και προσυσκευασμένων υλικών.

Το τρίτο αφορά τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών ύψους 175 εκ. ευρώ προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση 240 χιλιάδων μαθητών στα σχολεία.

Το τέταρτο αφορά τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων μέσω των σχολικών επιτροπών, με συνολικό ποσό 128 εκ. μέσω των ΚΑΠ.

Υπογραμμίζουμε πως το ΥΠΕΣ μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους για προγράμματα αντισεισμικής προστασίας, όπως επίσης αναπλάσεων και διαμόρφωσης αύλιων χώρων, ειδικό πρόγραμμα κατασκευής νέων σχολείων.

Ακόμη ως ΥΠΕΣ έχουμε προβλέψει τα ζητήματα άδειας ειδικού σκοπού ως επίσης και αναλυτικά τους κανόνες τηλε-εργασίας των γονέων εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα, και επιπλέον το πλαίσιο που θα ακολουθηθεί όταν κάποιος – απευχόμαστε – βρεθεί θετικός ή νοσήσει εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Στηριζόμαστε στο επιτυχημένο θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόσαμε ήδη από την περασμένη άνοιξη με κυρίαρχη σκέψη μας την ασφάλεια των εργαζομένων.

Εφόσον και όπου απαιτηθούν επιπλέον λύσεις σε επί μέρους τοπικά προβλήματα, εκεί η υποστήριξη που θα έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση από εμάς ως Κεντρική Διακυβέρνηση, θα είναι ουσιαστική και άμεση.



Με αφορμή το κρίσιμο ορόσημο της έναρξης του εκπαιδευτικού έτους, έχουμε πλήρως αντιληφθεί και κατανοήσει ως ΥΠΕΣ πως η πανδημία, με τις ειδικότερες εκφράσεις της στη χώρα μας επιβεβαίωσε ότι η συγκυρία, δείχνει τον δρόμο.

Δηλαδή την ανάγκη ανασυγκρότησης του κράτους μέσω της θέσπισης μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που οδηγούν σε καλύτερες υπηρεσίες και φροντίδα για τον Έλληνα πολίτη. Αυτή είναι η σαφής κυβερνητική προτεραιότητα που έχει χαράξει ο ΠΘ Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην περίπτωση του νέου σχολικού έτους και σε ότι μας αφορά ως ΥΠΕΣ, αυτό το κάνουμε έγκυρα και έγκαιρα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και την αυτοδιοίκηση