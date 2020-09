Πολιτική

Πέτσας: η Τουρκία είναι στην σέντρα - Δική της επιλογή εάν θα επιβληθούν κυρώσεις

Ποιο μήνυμα έστειλε στην Άγκυρα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, απαντώντας στην συντήρηση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο.

«Σε ότι αφορά τα θέματα των εξοπλισμών και της αμυντικής ενίσχυσης της χώρας, θα γίνουν ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη στις 12-13 Σεπτεμβρίου», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ερωτηθείς για το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Αθήνας.

Σε ότι αφορά την εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε «Δεν παρασυρόμαστε σε λεκτικές προκλήσεις ούτε στην προσπάθεια στρατικοποίησης που επιχειρεί η Τουρκία».

Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας «έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, τους συμμάχους στο πλευρό μας και την αποφασιστικότητα να κάνουμε ότι χρειαστεί για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Η Τουρκία είναι στην σέντρα, μπορεί να επιλέξει ποιόν δρόμο θα διαλέξει και εάν θα υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος της», κατέληξε ο Κυβ. Εκπρόσωπος.