Με μάσκες και αντισηπτικά η επιστροφή στα σχολεία της Ευρώπης

Επιστροφή στα θρανία, εν μέσω πανδημίας, για δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους μαθητές.

Δεκάδες εκατομμύρια μαθητές επέστρεψαν σήμερα στο σχολείο τους στη Γαλλία, την Πολωνία, τη Ρωσία και αλλού έχοντας στις τσάντες τους όχι μόνο τα βιβλία τους και τα τετράδιά τους, αλλά και τις μάσκες και τα αντισηπτικά τους.

Στα σχολεία όλης της Ευρώπης η νέα κανονικότητα θα περιλαμβάνει πλέον κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, την παρουσία αντισηπτικών παντού και τον προαυλισμό των μαθητών εκ περιτροπής.

Το άνοιγμα ωστόσο των σχολείων συμπίπτει με μια περίοδο που παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την πιθανότητα ενός νέου ξεσπάσματος με δεδομένο μάλιστα ότι το φθινόπωρο υπάρχει έξαρση της γρίπης.

Οι χώρες της Ευρώπης έχουν λάβει διαφορετικά μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων.

Πολλοί δάσκαλοι και γονείς ανησυχούν για το άνοιγμα των σχολείων φοβούμενοι ότι αυτό θα επιταχύνει την εξάπλωση του ιού, αλλά οι κυβερνήσεις επιμένουν ότι τα σχολεία θα πρέπει να ανοίξουν. Γεμάτοι αγωνία οι γονείς θέλουν πρωτίστως να αποφύγουν ένα ακόμη lockdown.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Οι 17 αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας είναι υπεύθυνες η καθεμία για το σχέδιο επιστροφής των μαθητών στις τάξεις παρότι είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες, όπως την υποχρεωτική χρήση της μάσκας για παιδιά άνω των έξι ετών.

Η ισπανική κυβέρνηση επιμένει ότι όλα τα παιδιά ηλικίας άνω των έξι ετών θα πρέπει επιπλέον να πλένουν τα χέρια τους τουλάχιστον πέντε φορές ημερησίως.

Τα παιδιά θα πρέπει να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους και οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν προσλάβει επιπλέον προσωπικό για να μειώσουν τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, ενώ κάθε πρωί θα γίνεται θερμομέτρηση των μαθητών στο σπίτι ή στο σχολείο.

Ωστόσο, πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές στην Ισπανία εκτιμούν ότι τα μέτρα δεν επαρκούν ή ότι υιοθετήθηκαν την τελευταία στιγμή, λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων και συνεπώς δεν μπορούν να εφαρμοστούν σωστά.

Η Μερθέδες Σαρντίνα, μια εκπρόσωπος του συλλόγου εκπαιδευτικών στο Φουενλαμπράδα, στα νότια προάστια της Μαδρίτης, αμφισβήτησε το αν η τοπική κυβέρνηση θα είναι σε θέση να προσλάβει όλους τους δασκάλους που δεσμεύτηκε να προσλάβει.

Η ίδια συνέκρινε το εγχείρημα με τη διοργάνωση ενός γάμου μέσα σε τρεις ημέρες, "όταν δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν έχεις ούτε αγοράσει το νυφικό".

ΓΑΛΛΙΑ

Και τα παιδιά στη Γαλλία επέστρεψαν σήμερα στις τάξεις τους έπειτα από τις δίμηνες καλοκαιρινές διακοπές που ακολούθησαν μια περίοδο δύο εβδομάδων υποχρεωτικών μαθημάτων και παρά την αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα.

Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και οι μαθητές από 11 ως 18 ετών είναι υποχρεωμένοι να φοράνε τη μάσκα τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

Οι τάξεις θα πρέπει να απολυμαίνονται και να αερίζονται και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Στα νηπιαγωγεία οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης μεταξύ των μαθητών της ίδιας τάξης δεν είναι υποχρεωτικό να τηρούνται.

Η δασκάλα Σοφί Βενετιτάι από το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών, είπε: "Μας λείπουν οι σαφείς κανόνες για ό,τι συμβαίνει έξω από τις τάξεις. Για παράδειγμα, στη βιβλιοθήκη, μπορούμε να επιτρέψουμε σε έναν μαθητή να δανειστεί ένα βιβλίο που μόλις έχει επιστραφεί;".

"Η περίοδος του εγκλεισμού ήταν μια κόλαση, δεν θα το περάσουμε ξανά, δεν συζητείται καν", λέει η 42χρονη Φλοράνς, μητέρα τριών παιδιών ηλικίας από 5 έως 13 ετώνπου ζει στη Νίκαια της νότιας Γαλλίας.

Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Παιδείας της Γαλλίας, Ζαν-Μισέλ Μπλανκέ, μεμονωμένα σχολεία πιθανόν να κλείσουν ξανά, αλλά το κλείσιμό τους θα αποφασιστεί κατά περίπτωση.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Τα δημοτικά σχολεία στην Αγγλία άνοιξαν και πάλι σήμερα, ενώ οι μαθητές Γυμνασίου --από 15 ως 18 ετών-- επέστρεψαν στις τάξεις τους στις 15 Ιουνίου.

Στην Αγγλία και στην Ουαλία όπου τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο αυτή την εβδομάδα έπειτα από ένα εξάμηνο αποχής, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει αρχικά ότι δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας αλλά αναθεώρησε την απόφασή της την περασμένη Τετάρτη.

Στη Σκοτία τα σχολεία άνοιξαν στις 11 Αυγούστου.

ΙΤΑΛΙΑ

Τα σχολεία στις περισσότερες περιοχές πρόκειται να ανοίξουν στις 14 Σεπτεμβρίου και ακόμη τα μέτρα προστασίας δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Η μάσκα θα είναι υποχρεωτική κατά την άφιξη και αναχώρηση του μαθητή από το σχολείο, αλλά όχι και μέσα στην τάξη αν τηρείται η απαραίτητη απόσταση.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Τα Δημοτικά και Γυμνάσια σχολεία στη χώρα ξεκίνησαν να ανοίγουν σταδιακά μέσα στον Αύγουστο και η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική ούτε για τους μαθητές ούτε για τους δασκάλους και καθηγητές.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Από τις αρχές Αυγούστου έχουν αρχίσει να ανοίγουν τα σχολεία. Στα περισσότερα κρατίδια οι μαθητές και οι καθηγητές πρέπει να φορούν μάσκα σε εσωτερικούς χώρους, αλλά όχι στα θρανία τους. Τα διαλείμματα θα γίνονται σε διαφορετικά σημεία του προαυλίου ανάλογα με την ηλικία και το τμήμα των μαθητών. Και στο Βέλγιο οι μαθητές επέστρεψαν σήμερα στο σχολείο.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Από τις 27 Απριλίου οι μαθητές επιστρέφουν σταδιακά στις τάξεις. Η τηλεκπαίδευση δεν επιτρέπεται πλέον και ο μαθητές δεν είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα. Στα διαλείμματα τα παιδιά βγαίνουν σε διαφορετικά σημεία του προαύλιου.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Σήμερα άνοιξαν τα σχολεία χωρίς να είναι υποχρεωτική η μάσκα. Οι γονείς που δεν θα στέλνουν το παιδί τους στο σχολείο θα αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό πρόστιμο.

ΡΩΣΙΑ

Σήμερα άνοιξαν τα σχολεία χωρίς την επιλογή της τηλεκπαίδευσης. Στο σχολείο οι μαθητές θα θερμομετρούνται και η χρήση της μάσκας για τους μαθητές συστήνεται και δεν επιβάλλεται. Οι δάσκαλοι όμως είναι υποχρεωμένοι να τη φοράνε.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Τα σχολεία στη χώρα παρέμειναν ανοιχτά σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας και στα μέσα Αυγούστου υποδέχτηκαν τους μαθητές μετά τις θερινές τους διακοπές. Οι μάσκες δεν είναι υποχρεωτικές και το κάθε σχολείο είναι υπεύθυνο για την επιβολή των κανόνων κατά την κρίση του.