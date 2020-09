Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής φίλησε τη μπάλα και τιμωρήθηκε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καμπάνα" στον ποδοσφαιριστή, λόγω κορονοϊού.

Στο πρωτάθλημα του Εκουαδόρ, το πρωτόκολλο υγείας που έχει τεθεί σε εφαρμογή είναι πολύ αυστηρό για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ένας παίκτης πλήρωσε το τίμημα, αφού μετά τη νίκη της ομάδας του, Αούκας εναντίον της Μακάρα με 1-0 την Παρασκευή. Ο Σέρχιο Λόπες κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο περίπου 1.000 ευρώ για το φιλί που έδωσε στη μπάλας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο ποδοσφαιριστής της Αούκας είναι ο πρώτος, στον οποίο επιβλήθηκε η κύρωση που εισήγαγε η λίγκα του Εκουαδόρ (Liga Pro) για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Πέντε άλλοι παίκτες της μεγάλης κατηγορίας "έφαγαν" πρόστιμο για την ανταλλαγή των φανελών τους, μια άλλη πράξη που τώρα απαγορεύεται.

Επίσης τιμωρήθηκαν και κάποιες ομάδες για μη συμμόρφωση με τα υγειονομικά μέτρα. Η Λίγκα ντε Πορτοβιέιο επειδή δεν παρείχε κιτ πρώτων βοηθειών και η Barcelona SC για μη παροχή αντισηπτικού για τα χέρια.