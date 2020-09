Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον διάδοχο του Θρόνου του Άμπου Ντάμπι.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Δευτέρας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Διάδοχο του Θρόνου του Άμπου Ντάμπι.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Al Nahyan για τη συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν ακόμη για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για τη διεύρυνση της στενής συνεργασίας Ελλάδας - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε όλους τους τομείς.