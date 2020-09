Κόσμος

Εκρήξεις στη Βηρυτό: Πέθανε η Ιβόν Σουρσόκ Κοχρέιν

Η Ιβόν Σουρσόκ Κοχρέιν αγωνίστηκε σε όλη της τη ζωή για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Λιβάνου.

Η Ιβόν Σουρσόκ Κοχρέιν, εξέχουσα συνήγορος των τεχνών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στον Λίβανο, απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών έπειτα από τραύματα που υπέστη από την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού τον περασμένο μήνα.

«Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο της λαίδης Ιβόν Σουρσόκ Κοχρέιν που αγωνίστηκε ακούραστα για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Λιβάνου σε όλη της τη ζωή», αναφέρεται σε μια ανακοίνωση του Μουσείου Sursock, στην ανάπτυξη του οποίου συνέδραμε.

Η Κοχρέιν, που απεβίωσε χθες Δευτέρα παραμονή της 100ής επετείου από την ίδρυση του Λιβάνου, ήταν πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της επίγνωσης για την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά του Λιβάνου.

Κόρη του Λιβανέζου αριστοκράτη Άλφρεντ Μπέι Σουρσόκ και της Ιταλίδας συζύγου του, Ντόνα Μαρία Τερέζα, ίδρυσε την Οργάνωση για την Προστασία των Φυσικών Τόπων και των Παλαιών Κατοικιών στον Λίβανο (APSAD) και υπήρξε πρόεδρός της από το 1960 έως το 2002.

«Είμαστε από μια χώρα που δυστυχώς δεν έχει μνήμη. Και χωρίς μνήμη, δεν θα έχουμε μέλλον», ανέφερε η Κοχρέιν σε ένα βίντεο χωρίς χρονολογία που αναρτήθηκε από το Μουσείο Sursock στη σελίδα του στο Instagram σήμερα.

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν τουλάχιστον 190 άνθρωποι, 6.000 τραυματίστηκαν και καταστράφηκαν ολόκληρες συνοικίες, περιλαμβανομένων πολλών όπου βρίσκονταν κτίρια της οικογένειάς της.

Η Κοχρέιν ήταν επικεφαλής της επιτροπής του Μουσείου Sursock από το 1960 έως το 1966 και ο ρόλος της ήταν καθοριστικός στην ανάπτυξή του στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του.

Η ιστορική έπαυλή της, ένα από τα αρχιτεκτονικά κοσμήματα της πόλης και πυλώνας του πολιτιστικού ημερολογίου της, υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές από την έκρηξη.

Σύμφωνα με την UNESCO, 640 ιστορικά κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη και 60 κινδυνεύουν με κατάρρευση.