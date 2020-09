Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δερμιτζάκης: Ίσως και 50 φορές περισσότερα τα πραγματικά ημερήσια κρούσματα

Που εντοπίζονται τα περισσότερα "αόρατα" κρούσματα, σύμφωνα με τον καθηγητή Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Την εκτίμηση πως τα πραγματικά κρούσματα κορωνοϊού που καταγράφονται ημερησίως στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα εξέφρασε ο καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης.

«Πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη κυκλοφορία του ιού, μεγαλύτερη απ’ όσο έχει εκτιμηθεί. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ εξήγησε πως κατά την εκτίμησή του τα περισσότερα κρούσματα είναι σε νεαρές ηλικίες και χωρίς συμπτώματα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταγραφή τους.

«Με βάση όλες τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει, υπολογίζω ότι είναι περίπου 50 φορές παραπάνω από τα κρούσματα που βλέπουμε σε μια μέρα», κατέληξε.

«Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του ιού αυτού είναι πολύπλοκα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Δερμιτζάκης, προσθέτοντας πως άλλο πρόβλημα αναφορικά με τον ιό είχαμε την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου, όταν και γέμιζαν οι ΜΕΘ και τα νοσοκομεία, άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε τώρα, που ζητούμενο είναι να ελεγχθεί η μετάδοσή του, και πιθανότατα εντελώς άλλα προβλήματα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.