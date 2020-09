Παράξενα

“COVID-19 Survivor”: δωρεάν τατουάζ σε ασθενείς που θεραπεύθηκαν

"Σουβενίρ" της πανδημίας για τους αναρρώσαντες σε πόλη του Μεξικού.

Εν είδει σουβενίρ της πανδημίας, ο μεξικανός καλλιτέχνης των τατουάζ Όμι Ντεμπούα αποφάσισε να προτείνει σε όσους επέζησαν μετά τη μόλυνσή τους από τον κορονοϊό στην πόλη Μοντερέι, στο βόρειο Μεξικό, να τους κάνει δωρεάν τατουάζ τις λέξεις «COVID-19 Survivor».

«Έτσι, σε μερικά χρόνια, θα μπορούν να λένε στα εγγόνια τους και στα παιδιά τους ‘δείτε εδώ, θυμάμαι ότι το 2020 είχα την COVID, που ήταν τότε πανδημία, θανατηφόρα ασθένεια, αλλά επέζησα, και να το τατουάζ μου», εξήγησε ο Ντεμπούα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αποφάσισε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας να αρχίσει αυτή την εκστρατεία, τη δωρεάν προσφορά τατουάζ, στη Μοντερέι, ως «δώρο σε όλους όσοι έχασαν κάτι» τον καιρό της πανδημίας.

Ο Όσκαρ Μοράλες, 20 ετών, έκανε το τατουάζ αυτό στο χέρι, για να θυμάται πως πιθανόν μόλυνε, από αμέλεια, στην αρχή της πανδημίας, τρία από τα μέλη της οικογένειάς του, που πάντως επέζησαν.

«Δεν πρόσεχα καθόλου (...) αλλά αφότου εξετάστηκα και διαγνώστηκα θετικός, εφαρμόζω τη μέγιστη προστασία, φοράω μάσκα μόνιμα κι απολυμαίνω τα χέρια», εξηγεί ο νεαρός, που δεν αποχωρίζεται πλέον ποτέ τη λευκή μάσκα προστασίας του.

Το Μεξικό καταγράφει επίσημα 64.414 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου σχεδόν 600.000 μολύνσεων από τον SARS-CoV-2.