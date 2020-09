Πολιτική

Αντιδράσεις των κομμάτων για το άνοιγμα των σχολείων

Επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση για τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων.

Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις για το άνοιγμα των σχολείων από τις 14 Σεπτεμβρίου και τα μέτρα που θα υιοθετηθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοινωση του αναφέρει:

«Σε επαναληπτικό μάθημα «παπαγαλίας» και σε τροπάριο στομφώδους κοινοτοπίας, επιδόθηκε σήμερα η υπουργός Παιδείας. Με μοναδικό νέο στοιχείο την προαναγγελθείσα μετάθεση κατά μία εβδομάδα της ημερομηνίας έναρξης των σχολείων. Βαρετή, κουραστική και εκτός μέτρου επικοινωνία. Αυτή είναι η συνταγή «επιτυχίας» της κυρίας Κεραμέως και συνολικά της κυβέρνησης για να κρύψουν έξι μήνες απρονοησίας και έλλειψης προετοιμασίας, που δεν εγγυάται την ασφαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα σχολεία, που σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο θα άνοιγαν στις 7 Σεπτεμβρίου, θα ανοίξουν τελικά στις 14 Σεπτεμβρίου για να αποφύγει η κυβέρνηση το πολιτικό φιάσκο με την προμήθεια των μασκών, που είναι αδύνατο να παραληφθούν εγκαίρως».

«Μια εβδομάδα χαμένη, μόνον από τις παλινωδίες στο θέμα της μάσκας. Μια διαδικασία που θα μπορούσε να ξεκινήσει από την αρχή του καλοκαιριού. Το ίδιο γίνεται και με τα αντισηπτικά και τα υλικά καθαριότητας. Ανάλογες αποφάσεις της τελευταίας στιγμής, λαμβάνονται για τη στελέχωση των σχολείων, τη σχολική καθαριότητα, τα κυλικεία, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. «Βλέποντας και κάνοντας», σήμερα στην Παιδεία, χθες στον τουρισμό και το άνοιγμα της οικονομίας, που είχε ως αποτέλεσμα να φουντώσει η πανδημία. Ερασιτεχνισμός παντού, απόλυτη έλλειψη σχεδιασμού και ανικανότητα σε δημόσια θέα. Η υποκρισία και η παραποίηση της πραγματικότητας περισσεύουν. Το είδαμε με τη φωτιά που κατέκαψε τις Μυκήνες. Το βλέπουμε με τις σημερινές ανακοινώσεις που μπορεί να πυροδοτήσουν επικίνδυνες εξελίξεις στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι οικογένειές τους δεν άκουσαν απολύτως τίποτα για:

την αραίωση των μαθητών στις τάξεις και την τήρηση των αποστάσεων, δεδομένου ότι 1 εκατ. μαθητές (75% του συνόλου) φοιτούν σε τμήματα άνω των 17 μαθητών,

την αναζήτηση αιθουσών και χώρων ώστε να μικρύνουν οι τάξεις και να διαμορφωθούν παντού τμήματα των 15 μαθητών,

τις επιπλέον προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, χωρίς απαράδεκτες σχέσεις εργασίας και χωρίς ρατσιστικές διακρίσεις σε βάρος ήδη απασχολούμενων μεταναστριών εργατριών,

τις επιπλέον προσλήψεις εκπαιδευτικών, οι οποίες θα καλύψουν τις σημαντικές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος,

την έκτακτη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης από τον κρατικό προϋπολογισμό ή/και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.



Δεν άκουσαν επίσης για:

η θερμομέτρηση εκπαιδευτικών και μαθητών κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο,

τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια,

την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού από τον κρατικό προϋπολογισμό, για τις ευάλωτες ομάδες μαθητών,

την αναγκαία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,

τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για την εξ αποστάσεως διδασκαλία,

τους όρους της συνεργασίας με την εταιρία Cisco, που επί μήνες ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

την κατάργηση της νομοθετικής διάταξης για την κάμερα στην τάξη, που ακυρώθηκε στην πράξη από τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών,

τις γραπτές εισηγήσεις των ειδικών σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων, που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.

Διατηρούμε την ελπίδα ότι, παρόλα αυτά, η σχολική χρονιά θα εξελιχθεί ομαλά. Καλούμε το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου, τους μαθητές, το γονεϊκό κίνημα και την τοπική αυτοδιοίκηση να πάρουν στα χέρια τους την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία όλων των σχολείων της χώρας, απέναντι σε μια κυβέρνηση που ούτε θέλει ούτε μπορεί να εγγυηθεί το δικαίωμα στη υγεία και τη μόρφωση των παιδιών μας. Σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά, η απαίτηση και ο αγώνας πρέπει να είναι υπέρ της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας. Με τις ζωές των παιδιών μας δεν παίζουμε»,

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, η Φώφη Γεννηματά, αναφέρει σε δήλωση της «Ο συνωστισμός στην τάξη επιβάλλεται τελικά κ. Μητσοτάκη. Ρίσκο για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Και εδώ βλέποντας και κάνοντας, χωρίς σχέδιο, για το άνοιγμα των σχολείων. 30 παιδιά στην τάξη με την μάσκα και το παγούρι. Άριστα!».

Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αναφέρει: «Το παιχνίδι της κυβέρνησης με την ημερομηνία έναρξης της σχολικής χρονιάς, εξυπηρετεί μόνο τη μετάθεση της συζήτησης απ’ το κεντρικό ζήτημα που δεν είναι άλλο από τις συνθήκες που ανοίγουν τα σχολεία, αφού αυτές δεν προσφέρουν ασφάλεια σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές, έχουν διατυπώσει δίκαια και ρεαλιστικά αιτήματα για το πώς πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, τα οποία αποτελούν και ξεκάθαρη απάντηση σε διάφορες μειοψηφικές αντιδραστικές απόψεις, που δεν έχουν άλλωστε καμία σχέση με τις διεκδικήσεις του κόσμου της εκπαίδευσης.

«Η κυβέρνηση απορρίπτει αυτά τα αιτήματα επικαλούμενη προκλητικά το δημοσιονομικό βάρος -λες και ο λαός μας δεν πληρώνει για τη μόρφωση των παιδιών του- ενώ την ίδια στιγμή κάνει “λάστιχο” τα υγειονομικά πρωτόκολλα, που το Μάη -σε λιγότερο βεβαρημένες επιδημιολογικά συνθήκες- παρουσίαζε ως αναγκαία. Αποδεικνύεται άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί διάφορες επιστημονικοφανείς θεωρίες για να πετάξει από πάνω της τις σοβαρές ευθύνες που έχει εξαιτίας της αντιλαϊκής και επικίνδυνης πολιτικής της. Μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων, εκπαιδευτικοί, γονείς, νέοι και νέες έχουν κάθε λόγο να βρεθούν σε κατάσταση αγωνιστικής ετοιμότητας, για να διεκδικήσουν τα αναγκαία μέτρα, να ελέγξουν αν και αυτές ακόμη οι διακηρύξεις της κυβέρνησης υλοποιούνται, αλλά και για να παλέψουν για ένα σχολείο με ουσιαστική ασφάλεια και μόρφωση».

Σπίρτζης: Επιτελικό χάος, μία εβδομάδα πριν την τυπική έναρξη των σχολείων

Σε ανακοινωση του, ο Χρήστος Σπίρτζης αναφέρει «Η ανοργανωσιά, η ανευθυνότητα και η κομματικοποίηση του δήθεν επιτελικού κράτους της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει αποκαλυφθεί στον απόλυτο βαθμό, βιώνοντας τα αποτελέσματα της πολιτικής του «βλέποντας και κάνοντας» τόσο στην υγειονομική κρίση όσο και στην οικονομία. Δυστυχώς για τη ΝΔ στις κρίσεις δεν αρκεί η άριστη επικοινωνία, τα τεχνάσματα και οι καλοσχεδιασμένες συνεντεύξεις Τύπου, με άλλοθι την ημερομηνία έναρξης των σχολείων της χώρας. Χρειάζεται σχέδιο, δράση και αποτελεσματικότητα. Μία κυβέρνηση με σχέδιο θα είχε φροντίσει να υπάρχει ικανός αριθμός εκπαιδευτικών και νέων αιθουσών από το Μάρτιο ως σήμερα, προκειμένου να καλυφθούν οι κύριες ανάγκες της σχολικής εκπαίδευσης, στις συνθήκες αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.

Σήμερα δυστυχώς ξαναζήσαμε οι Υπουργοί της ΝΔ να μην έχουν προχωρήσει σε καμία σοβαρή ενέργεια και την επανάληψη της καπηλείας του έργου προσλήψεων του ΣΥΡΙΖΑ στην Παιδεία, υποκρύπτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη τον σχετικό διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ σε πλήρη εξέλιξη και υποκρύπτοντας ότι είχαμε δρομολογήσει και εξασφαλίσει πιστώσεις για τον διορισμό 10.500 μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο πλαίσιο της πολιτικής μας για 15.000 μόνιμους διορισμούς στη Δημόσια Εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα όμως του επιτελικού κράτους της ΝΔ, της πολιτικής «βλέποντας και κάνοντας» χωρίς κανένα σχέδιο, δεν έχει καλύψει ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες στις υπάρχουσες κτιριακές υποδομές.

Aπέχουμε μόλις μια εβδομάδα πριν την τυπική έναρξη της σχολικής χρονιάς και όφειλε η κυβέρνηση να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για την ασφαλή και πλήρη λειτουργία των σχολείων. Αντ' αυτού και ενώ ανακοινώθηκε μόλις πριν λίγο στη συνέντευξη Τύπου, ότι τελικά το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει στις 14 Σεπτέμβρη, ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς και δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας, αφού η κυβερνητική ολιγωρία τόσων μηνών είναι πρωτοφανής. Έπειτα από την ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας κ. Κεραμέως ότι οι μάσκες είναι υποχρέωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, και μετά την πάνδημη κατακραυγή η θέση της Κυβέρνησης άλλαξε την τελευταία στιγμή, με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι θα δοθούν μάσκες από το Δημόσιο.

Στη συνέχεια ζήσαμε με ευθύνη της κυβέρνησης την έκδοση ΠΝΠ που προβλέπει την διενέργεια διαγωνισμού από τους Δήμους ή την ΚΕΔΕ και στη συνέχεια την εξαγγελία ότι τις διαδικασίες προμήθειας των μασκών θα τις υλοποιήσει η ΚΕΔΕ !!! Πάρα τις αντιδράσεις πολλών Δημάρχων αλλά και τα ουσιαστικά και τυπικά προβλήματα για να διεξαχθεί διαγωνισμός από την ΚΕΔΕ μόλις στις 28 Αυγούστου, η ΚΕΔΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου (!!!) τη σύμφωνη γνώμη της με την κυβέρνηση, ότι τελικά την προμήθεια για όλους τους Δήμους θα διενεργήσει η ΚΕΔΕ.

Τα ερωτήματα πολλά:

γιατί δεν προβλέφθηκαν νωρίτερα οι διαδικασίες προμήθειας όταν ήταν γνωστή η ανάγκη εδώ και μήνες;

γιατί δεν έγινε εγκαίρως διαγωνιστική διαδικασία από κεντρικό φορέα είτε από το Υπουργείο Παιδείας είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών;

γιατί εμμένει η κυβέρνηση να γίνει από την ΚΕΔΕ;

γιατί εφαρμόζεται, όταν ήταν γνωστή η ανάγκη σε μάσκες αρκετούς μήνες, η ειδική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση;

έχουν τηρηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες; Έχει γνωμοδοτήσει θετικά η ΕΑΔΗΣΣΥ, για την έγκριση της συγκεκριμένης διαδικασίας, έχει οριστεί η επιτροπή διαγωνισμού όπως ορίζει ο νόμος;

όταν ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία θα υπάρξει προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

σε πόσο χρόνο εκτιμά η Κυβέρνηση ότι η ΚΕΔΕ θα έχει ολοκληρώσει τις παραπάνω διαδικασίες, θα υπογράψει τις νόμιμες συμβάσεις, θα παραλάβει και θα αποστείλει τις μάσκες σε όλα τα σχολεία της χώρας;

Στην ίδια και χειρότερη κατάσταση βρίσκεται το ζήτημα της καθαριότητας των σχολείων. Και ενώ κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι της καθαριότητας στα σχολεία βρίσκονταν στις θέσεις τους από τέλη Αυγούστου, το επιτελικό κράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, άλλαξε την διαδικασία και επιφόρτισε και αυτή τη δραστηριότητα αλλά και το επιπλέον απαιτούμενο κόστος στους Δήμους. Ενδεικτικό της ανοργανωσιάς αλλά και της ανευθυνότητας αποτελεί το γεγονός ότι τελευταία στιγμή συγκεκριμένα στις 19 Αυγούστου, στάλθηκε στους Δήμους η έγκριση για προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, ενώ λίγες ημέρες αργότερα στάλθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος. Καλούνται οι Δήμοι να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες προκήρυξης και πρόσληψης εντός λίγων ημερών. Ο αριθμός των εργαζόμενων που εγκρίθηκε δεν επαρκεί παρότι ο Υπουργός Εσωτερικών επικαλείται ακριβώς το ανάποδο.

Και ενώ η Υπουργός Παιδείας ανακοινώνει, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πολιτικής της Κυβέρνησης την πρόβλεψη για τον συχνότερο καθαρισμό των σχολικών μονάδων και κατά την ώρα λειτουργίας των σχολείων και μετά το πέρας των μαθημάτων, στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκου δεν έχει ληφθεί υπόψη ο πρόσθετος αριθμός εργαζομένων που απαιτείται, διακινδυνεύοντας την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης του covid-19 και επομένως την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων και κυρίως την υγεία των παιδιών μας. Η συνεχής ακύρωση των εξαγγελιών και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας από το Υπουργείο Εσωτερικών δείχνει την «αποτελεσματικότητα» και τον «βέλτιστο συντονισμό» του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη...

Ρωτάμε την κυβέρνηση, στο κρίσιμο ζήτημα της προστασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας αν έχει εξετάσει έστω την πιθανότητα της διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων covid-19 στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Επίσης, ρωτάμε την κυβέρνηση γιατί δεν έχει προμηθευτεί τόσους μήνες για λογαριασμό των σχολείων τα απαραίτητα αντισηπτικά διαλύματα, που θα διατίθενται εντός των αιθουσών και έχει μετακυλήσει στους Δήμους την δική της ευθύνη. Το επιτελικό κράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποτελεί μνημείο ανοργανωσιάς, ανευθυνότητας και κομματικοποίησης τoυ κράτους. Η διαλυτική για τη χώρα και την τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργία του στις αποφάσεις αντιμετώπισης της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο ακόμη και τα παιδιά μας, ακόμη και τη λειτουργία των σχολείων. Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι δεν θα ξεκινήσουν τα σχολεία χωρίς μάσκες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και χωρίς την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας. Με την ευκαιρία ακόμη δεν έχουμε λάβει, από το Υπουργείο Εσωτερικών, καμία απάντηση για το κόστος των Δήμων για την αντιμετώπιση του covid-19 στην πρώτη φάση αντιμετώπισης, παρά τις δεσμεύσεις».