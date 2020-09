Life

Όλοι οι νικητές των MTV Video Music Awards 2020

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές των φετινών βραβείων.

H Lady Gaga ήταν η μεγάλη νικήτρια στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards 2020, που διοργανώθηκε με αλλαγές της τελευταίας στιγμής λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και με υπαίθρια σόου σε διάφορες τοποθεσίες της Νέας Υόρκης χωρίς κοινό ή με περιορισμένο αριθμό θεατών. O Weeknd κέρδισε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς.

Και οι δύο καλλιτέχνες έστειλαν σημαντικά μηνύματα στους θεατές: «Φορέστε μάσκα» και «Δικαιοσύνη για τον Τζέικομπ Μπλέικ και τη Μπριόνα Τέιλορ» (τους δύο νεαρούς μαύρους που πυροβολήθηκαν από αστυνομικούς).

Η Lady Gaga κέρδισε πέντε βραβεία, μεταξύ άλλων στην κατηγορία Καλλιτέχνης της Χρονιάς και για το «Rain On Me», σε συνεργασία με την Αριάνα Γκράντε, βραβεύτηκε στις κατηγορίες Τραγούδι της Χρονιάς, Καλύτερη Συνεργασία και Καλύτερη Φωτογραφία. Η τραγουδίστρια εντυπωσίασε επί σκηνής με εννέα διαφορετικές εμφανίσεις που περιελάμβαναν και μάσκες προστασίας από τον κορονοϊό.

Το super group της K-pop, οι BTS κέρδισαν τέσσερα βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερο Συγκρότημα, Καλύτερο K-pop Βίντεο Κλιπ, Καλύτερο Ποπ Βίντεο Κλιπ και Καλύτερη Χορογραφία και ερμήνευσαν το νέο τους τραγούδι , το πρώτο σε αγγλικό στίχο με τίτλο «Dynamite».

Το κορυφαίο VMA, το βραβείο Βίντεο της Χρονιάς απέσπασε ο The Weeknd για την επιτυχία του «Blinding Lights».

Ο Καναδός τραγουδιστής έκανε αίσθηση με τη δυναμική ομιλία του κατά την παραλαβή του βραβείου Καλύτερο R&B Βίντεο Κλιπ:

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να γιορτάσω αυτή τη στιγμή και να απολαύσω αυτήν τη στιγμή, οπότε απλά θα πω δικαιοσύνη για τον Τζέικομπ Μπλέικ και δικαιοσύνη για τη Μπριόνα Τέιλορ», είπε αναφερόμενος στα περιστατικά αστυνομικής βίας που συνταράσσουν τις ΗΠΑ.

Η σταρ του Tik Tok Doja Cat έφυγε με βραβείο στην κατηγορία Καλύτερη Νεοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης.

Κατά τη έναρξη της βραδιάς η οικοδέσποινα Keke Palmer τόνισε στους θεατές ότι η βραδιά είναι αφιερωμένη στον ηθοποιό, Τσάντγουικ Μπόουζμαν, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 43 ετών μετά από μάχη τεσσάρων χρόνων με τον καρκίνο.

Αναλυτικά οι νικητές:

Καλύτερο Βίντεο Κλιπ

The Weeknd - «Blinding Lights»

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Lady Gaga

Τραγούδι της Χρονιάς

Lady Gaga with Ariana Grande -«Rain On Me»

Καλύτερη Συνεργασία

Lady Gaga with Ariana Grande -«Rain On Me»

Καλύτερη Πρωτοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης

Doja Cat

Καλύτερο Hip Hop Βίντεο Κλιπ

Megan Τhee Stallion - «Savage»

Καλύτερο Βίντεο για Καλό Σκοπό

H.E.R. - «I Can't Breathe»

Καλύτερο Ποπ Βίντεο Κλιπ

BTS - «On»

Καλύτερο R&B Βίντεο Κλιπ

The Weeknd - «Blinding Lights»

Καλύτερο Βίντεο Κλιπ από το Σπίτι

Ariana Grande & Justin Bieber - «Stuck with U»

Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Εναλλακτικής Μουσικής

Machine Gun Kelly -- "Bloody Valentine"

Καλύτερο Ροκ Βίντεο Κλιπ

Coldplay - «Orphans»

Καλύτερο K-Pop Βίντεο Κλιπ

BTS - «On»

Καλύτερο Συγκρότημα

BTS

Καλύτερη Ερμηνεία σε Καραντίνα

CNCO - MTV Unplugged At Home

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Tέιλορ Σουίφτ - «The Man» (Σκηνοθεσία Τέιλορ Σουίφτ)

Καλύτερη Φωτογραφία

Lady Gaga with Ariana Grande - «Rain On Me» (Φωτογραφία Τόμας Κλος)

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Miley Cyrus - «Mother's Daughter» (Καλλιτεχνική Διεύθυνση Christian Stone)

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Dua Lipa - «Physical»- Warner Records - (Οπτικά Εφέ από EIGHTY4)

Καλύτερη Χορογραφία

BTS - «On» (Χορογραφία Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun)

Καλύτερο Μοντάζ

Miley Cyrus - «Mother's Daughter» - (Μοντάζ Alexandre Moors, Nuno Xico)