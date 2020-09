Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τσιόδρας: απαραίτητη η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία

Τι είπε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας και για το εμβόλιο κατά του Covid-19 .

Απαραίτητη χαρακτήρισε ο Σωτήρης Τσιόδρας την επιστροφή των μαθητών στα θρανία επισημαίνοντας ότι η λειτουργία των σχολείων είναι σημαντική και δεν αντικαθίσταται από την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Η αναστολή δεν συμβάλλει στην μη μετάδοση του ιού υπογράμμισε ο κ. Τσιόδρας. Πρότεινε οι μαθητές να προετοιμαστούν από το σπίτι για τη χρήση της μάσκας.

Eπίσης, προέτρεψε τους γονείς να μη μεταφέρουν το άγχος και τη μικροβιοφοβία στα παιδιά τους, αλλά να τους μιλήσουν γιατί πρέπει να τη φορούν, ενώ πρότεινε να υπάρχει στα σχολεία διάλειμμα μάσκας, ώστε ειδικά τα μικρότερα παιδιά να μπορούν να βγάζουν για λίγο τη μάσκα τους.

«Μπορεί να απαιτηθούν άλλες μορφές διδασκαλίας αν αλλάξουν τα δεδομένα και θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων δεν έχει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά στη διασπορά του ιού» σχολίασε.

Για τους νέους που αποφεύγουν να φορούν μάσκα, σχολίασε ότι πρέπει «να τους φερθούμε αδελφικά και όχι πατρικά».

«Το να υιοθετήσω συμπεριφορά διαφορετική αποτελεί γενναιότητα. Οι νέοι στο DNA τους είναι πιο γενναίοι. Πρέπει να τους ακούσουμε. Πρέπει να αφεθούν στην ελευθερία τους, να ακούσουν όλες τις απόψεις και να επιλέξουν το σωστό. Αν τους φερθούμε αδελφικά και όχι πατρικά, νομίζω θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα» δήλωσε.

«Η χρήση της μάσκας προτείνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα μέτρο. Δεν τη βλέπουμε μόνη της, αλλά σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα, την τήρηση αποστάσεων, την προσωπική υγιεινή κ.λπ.» επισήμανε ο κ. Τσιόδρας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, «ο ιός μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων και η μάσκα βοηθά να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας».

«Η μάσκα είναι μαχαίρι με δύο όψεις. Χρησιμοποιείται για καλό σκοπό στα νοσοκομεία και τώρα για λίγο καιρό στις κοινωνικές μας δραστηριότητες. Είναι ένα αναγκαίο κακό, ένα προσωπικό lockdown» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε και στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής τόνισε πως επιζητούμε σαν ανθρωπότητα την πλήρη ολοκλήρωση των διεθνών μελετών ώστε ο κόσμος να εμβολιαστεί με ασφάλεια με ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, ενώ εξέφρασε πως θα έχουμε εξελίξεις μέσα στον Οκτώβριο.

Παράλληλα επεσήμανε πως δεν θα ήθελε να δει το εμβόλιο να γίνεται μέσο πολιτικης αντιπαράθεσης ή ευκαιρία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

«Πρέπει να μιλάμε με δεδομένα, με ανησυχεί η απροθυμία των ανθρώπων να τα ακούσουν για ιδεολογικούς και άλλους λόγους που αφορούν το περιβάλλον τους και όχι τη δημόσια υγεία» διεμήνυσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.

Τέλος επέστησε την προσοχή, σε περαιτέρω προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν σε ασθενείς covid-19, φέρνοντας ως παράδειγμα οδηγίες Ιταλών επιστημών για συστηματική παρακολούθηση για καρδιακά προβλήματα.