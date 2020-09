Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Ανοίγουν οι λαϊκές αγορές στις περιοχές με περιοριστικά μέτρα

Πως θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές. Διευκρινίσεις από τον Νίκο Χαρδαλιά.

Θα επαναλειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές σε περιοχές με ειδικούς περιορισμούς ανακοίνωσε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη σημερινή ενημέρωση του υπ. Υγείας για τον κορονοϊό.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε πως με την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής, στις περιοχές με περιοριστικά μέτρα -Χανιά, Ηράκλειο, Χαλκιδική, Μύκονο, Πάρο, Αντίπαρο και Λέσβο- οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν ως εξής:

η συμμετοχή πωλητών επιτρέπεται σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία

η απόσταση των πάγκων μεταξύ τους πρέπει να είναι πέντε μέτρα

παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο από τους πωλητές όσο και από τους καταναλωτές που την επισκέπτονται

Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε πως από 1/7 ως 30/8 στις πύλες εισόδου της χώρας έχουν διενεργηθεί 406.857 στοχευμένοι έλεγχοι σε πάνω από 3,2 εκατομμύρια κρούσματα εισερχομένων επισκεπτών και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 853.

Παράλληλα από την έναρξη της πανδημίας στις 25/2 μέχρι και 30/8 έχουν καταγραφεί 10.134 κρούσματα και τα 3.386 είναι ενεργά.

«Αγαπητοί μου συμπολίτες με υπομονή και υπευθυνότητα έχουμε πετύχει πάρα πολλά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο ιός είναι ακόμα εδώ και για να κερδίσουμε τον πόλεμο, πρέπει να τηρούμε πιστά τους κανόνες όπως κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών» κατέληξε ο Νίκος Χαρδαλιάς.