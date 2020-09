Κόσμος

Ερντογάν: Βυθίστε ελληνικό πλοίο ή καταρρίψτε μαχητικό

Η εντολή που έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος στους στρατηγούς του, σύμφωνα με την Welt.

«Βυθίστε ελληνικό πλοίο ή καταρρίψτε μαχητικό» φέρεται να ζήτησε από τους στρατηγούς του ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Welt, που υπογράφει η ανταποκρίτρια στην Κωνσταντινούπολη, Μάριον Σένκερ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται τουρκικές στρατιωτικές πήγες, πριν από μερικές ημέρες ο Ερντογάν φέρεται να ζήτησε από τους στρατηγούς του στην Άγκυρα, να προχωρήσουν στη βύθιση ελληνικού πλοίου στην Ανατολική Μεσόγειο, με όσο γίνεται λιγότερες απώλειες σ’ ανθρώπινες ζωές.

Οι Τούρκοι στρατηγοί φαίνεται ν’ αντέδρασαν, με τον Τούρκο πρόεδρο να αντιπροτείνει ρίψη ελληνικού πολεμικού μαχητικού αεροσκάφους, με τέτοιον τρόπο ώστε να διασωθεί ο Έλληνας πιλότος.

Η Welt αναφέρει πως ευσεβής πόθος του Ερντογάν είναι να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, προκειμένου να τη σπρώξει σε διαπραγματεύσεις με τους δικούς του προφανώς όρους, κάτι όμως που "φρέναρε" στις αντιδράσεις των στρατηγών του.