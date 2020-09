Κοινωνία

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την συμπλοκή στο Τυμπάκι (βίντεο)

Ελεύθεροι, με τον όρο να μην επιστρέψουν στο Τυμπάκι, αφέθηκαν οι 22 αλλοδαποί εργάτες, μετά την απολογία τους. Τεταμένη η κατάσταση στην περιοχή.