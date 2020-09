Κοινωνία

Αμετανόητος ο 26χρονος με κορονοϊό που “το έσκασε” από τον Ευαγγελισμό

Σε βάρος του 26χρονου, έχει σχηματιστεί δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Συντάγματος.

Δεν φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει τις συνέπειες των πράξεών του ο 26χρονος με κορονοϊό που το “έσκασε” από τον Ευαγγελισμό, το βράδυ του Σαββάτου.

«Μόλις ένιωσα ότι είμαι καλά, και μου λέει ο σεκιουριτάς "αγόρι μου είσαι καλά, μπορείς να φύγεις, μην περιμένεις τόση ώρα", έφυγα. Τι να περίμενα; Το τρόλεϊ; Αφού βλέπω ότι νιώθω καλά, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, δεν βήχω. Άμα με βάλεις να παίξω ένα μπασκετάκι με έναν, θα πεις "αυτός τώρα έχει ίωση;"», διερωτάται ο 26χρονος.

O νεαρός άνδρας, μιλώντας στο MEGA, έδωσε την δική του εκδοχή: «Κοιμήθηκα στο air condition από κάτω, πόναγα που πόναγα, πήγα στο νοσοκομείο, μου κάναν εκεί κάτι εξετάσεις, μου λέει ”είσαι καλά”, μου έκανε δυο ενέσεις παυσίπονες, σηκώθηκα και έφυγα. Προσπαθούν να κάνουν το θέμα βούκινο για να μας κλείσουν όλους σε καραντίνα. Μην πιστεύεις ότι έχω κορονοϊό και έχω 3 παιδιά στο σπίτι και κάθομαι».

Ο 26χρονος έφτασε στο νοσοκομείο στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου. Έμεινε, σχεδόν, ως τα μεσάνυχτα κάνοντας τις απαραίτητες εξετάσεις. Η αναμονή φαίνεται ότι τον κούρασε και παρ’ ότι οι γιατροί τον ενημέρωσαν για το θετικό αποτέλεσμα και ότι πρέπει να παραμείνει εκεί για νοσηλεία, εκείνος, αποφάσισε να φύγει, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο στον οποίο θέτει δεκάδες ανθρώπους στο δρόμο, αλλά και την οικογένειά του στο σπίτι.

«Δεν βλέπω, όμως, να την έχω την ίωση, δεν έχω ούτε συμπτώματα, ούτε βήχω, ούτε μου κόβεται η αναπνοή, ούτε έχω πυρετό. Πώς γίνεται; Να μην έχω τίποτα από αυτά και να είμαι φυγάς του κορονοϊού. Αυτό έγινε. Τι φυγάς;», τονίζει.

