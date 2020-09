Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: Ανησυχούμε για την έξαρση κρουσμάτων σε κλειστές δομές (βίντεο)

Ο καθηγητής μικροβιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μιλά για την αύξηση των κρουσμάτων και καλεί τους νέους να είναι προσεκτικοί .