Οικονομία

Οι νέες διατάξεις για τον νόμο Κατσέλη

Σε τρεις βασικούς άξονες κινούνται οι νέες ρυθμίσεις.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα από το υπουργείο Δικαιοσύνης το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις».

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Δικαιοσύνης, με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου επιχειρείται, μεταξύ άλλων, η επίσπευση της συζήτησης των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021.

Οι νέες ρυθμίσεις κινούνται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

Εκκαθάριση των πινακίων μέσω της υποχρεωτικής για τους ενδιαφερόμενους υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού της συζήτησης. Καθιέρωση της υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και εξοικονόμηση δαπανών, με δυνατότητα ηλεκτρονικής διενέργειας των κοινοποιήσεων, που αφορούν στην επίσπευση της διαδικασίας, και λοιπών διαδικαστικών πράξεων. Εφαρμογή του δικονομικού προτύπου της νέας τακτικής διαδικασίας του ν. 4335/2015 με την κάμψη της υποχρεωτικής προφορικότητας και την καθιέρωση της κατ’ εξαίρεση διαδικασίας εμμάρτυρης απόδειξης».

Ακόμη, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης με τις νέες διατάξεις, «επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του Κώδικα Δικηγόρων με την εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν στον τρόπο κτήσης της δικηγορικής ιδιότητας καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας ασκουμένων δικηγόρων, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Παράλληλα, θεσπίζεται η δυνατότητα διενέργειας Γενικών Συνελεύσεων και συνεδριάσεων των Οργάνων των Δικηγορικών Συλλόγων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιασκέψεις), ενώ προτείνονται ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων των δικηγορικών συλλόγων».

Επιπλέον, «θεσπίζονται ρυθμίσεις για την ταχεία και απρόσκοπτη διενέργεια του διαγωνισμού δικηγόρων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την διαφάνεια, την αμεροληψία και το αδιάβλητο του διαγωνισμού αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική καινοτομία συνιστά η μεταφορά της ευθύνης και της εποπτείας της διενέργειας του διαγωνισμού στην ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων».