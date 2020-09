Κοινωνία

Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικης από τρεις 17χρονες (εικόνες)

Ασήμαντη η αφορμή. Η 13χρονη νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Απίστευτο περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων κοριτσιών το βράδυ της Δευτέρας στη Λαμία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο ξυλοδαρμός της 13χρονης έγινε σε παρκάκι της Νέας Άμπλιανης στη Λαμία, που τα βράδια μαζεύονται αρκετά παιδιά.

Όπως καταγγέλλει η οικογένεια της 13χρονης, χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος υπήρξε αρχικά μια φραστική αντιπαράθεση μεταξύ της παρέας με τις τρεις 17χρονες.

Ξαφνικά, η μια από αυτές έριξε ένα χαστούκι στην 13χρονη και στη συνέχεια άρχισαν να την χτυπούν άγρια και οι τρεις μαζί. «Την χτύπησαν και την έριξαν κάτω. Την πατούσαν και την κλωτσούσαν. Η αδελφή μου νοσηλεύεται με χτυπήματα στον αυχένα, στα πλευρά, στην κοιλιά και αλλού. Έχουμε καταθέσει μηνύσεις και τώρα η δικαιοσύνη έχει το λόγο....», λέει η αδελφή της 13χρονης στο LamiaReport.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παρέα των 17χρονων κοριτσιών που ξυλοκόπησε την 13χρονη αποτελείται από μια Ελληνίδα, μια Ρουμάνα και μια Αλβανίδα.