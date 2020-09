Κόσμος

Σχοινάς προςΤουρκία: η ΕΕ δεν εκβιάζεται με απειλές και κραυγές

Σαφές μήνυμα του Αντιπροέδρου της Κομισιόν προς τον Ταγίπ Ερντογάν, για την κλιμακωση της ένατασης στην ανατολική Μεσόγειο.

Καθαρό μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκβιάζεται, έστειλε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Alpha και αναφερόμενος στην κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων σε βάρος της Ελλάδας αλλά και τα μέτρα που μελετά η ΕΕ, σημείωσε. «Κανένας δεν μπορεί να εκβιάσει ή να εκφοβίσει την ΕΕ με απειλές ή κραυγές. Ψάχνουμε έναν τρόπο να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία στην Τουρκία.

Αν στις 25 βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση είναι λογικό να επιβληθούν κυρώσεις. Αυτή τη στιγμή όλο το πλέγμα των κυρώσεων είναι πάνω στο τραπέζι» είπε, ενώ στην ερώτηση ποια θα είναι η κύρωση που θα «πονέσει» περισσότερο απάντησε: «Οι κυρώσεις που πονάνε πιο πολύ είναι οι κυρώσεις που δεν προαναγγέλλονται, είναι οι κυρώσεις που αποφασίζονται και εφαρμόζονται.