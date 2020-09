Κοινωνία

Δέντρο καταπλάκωσε περαστικό στο Χαλάνδρι (εικόνες)

Βαριά χτυπημένος στο κεφάλι ο άτυχος άνδρας. Καταγγελίες για μεγάλη καθυστέρηση στην άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Αναστάτωση το βράδυ της Τρίτης στο Χαλάνδρι.

Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, ένα μεγάλο κλαδί από δέντρο έπεσε σε δρόμο, όπου βρίσκονταν αρκετοί διαβάτες.

Παρέες νεαρών κατάφεραν, ακούγοντας τον ήχο του σπασίματος του κλαδιού, να αντιληφθούν τι επρόκειτο να συμβεί και να προφυλαχθούν, όμως ένας περαστικός δεν κατάλαβε τι συμβαίνει και δεν πρόκειται να προστατεύσει τον εαυτό του.

Επικράτησε πανικός στο κέντρο του Χαλανδρίου. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στην οδό Γυφτοπούλου.

Ο άτυχος άνδρας έμεινε στο οδόστρωμα, με σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι, για τουλάχιστον μία ώρα και ένα τέταρτο, όπως καταγγέλλουν όσοι βρίσκονταν δίπλα του από την στιγμή που έπεσε το τμήμα του δέντρου επάνω του, μέχρι να φθάσει επί τόπου ασθενοφόρο με διασώστες του ΕΚΑΒ και να τον παραλάβουν για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.