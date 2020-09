Μηνιαίες προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Ζώδια

Οι υποχρεώσεις αυξάνονται και τα έσοδα λιγοστεύουν. Τι φέρνει το ξεκίνημα του φθινοπώρου σε όλους τους τομείς για κάθε ζώδιο.

Το φθινόπωρο ξεκίνησε με έναν Σεπτέμβριο που αρχίζει με ρομαντική διάθεση και στην πορεία φέρνει άμεσες εξελίξεις τόσο σε προσωπικά όσο και επαγγελματικά θέματα.

Ο Ερμής περνάει στο Ζυγό από τις 5/9 και αυτό μας δίνει την αίσθηση ότι οι συνεργασίες οφείλουν να έχουν και συνεννόηση. Έχουμε περισσότερο ομαδικό πνεύμα και υπολογίζουμε και στους άλλους με την έννοια ότι δεν σκεφτόμαστε ως μονάδα αλλά ως ομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό! Στο τέλος του μήνα όμως και συγκεκριμένα στις 27 ο Ερμής μετακινείται στον Σκορπιό και τα πράγματα γίνονται περισσότερο «επεισοδιακά» γιατί περιέχουν μυστικοπάθεια!

Η μετακίνηση της Αφροδίτης στο Λέοντα στις 6/9 είναι ένα καλοκαιρινό γεγονός! Η αλήθεια είναι ότι είναι φθινόπωρο, ο έρωτας όμως φοράει τα γιορτινά του και καίει καρδιές. Σημασία έχει να μην τις τσουρουφλίσει τουλάχιστον γιατί έχει διαθέσεις να φλερτάρει παντού και μάλιστα να έχει και ακριβά γούστα. Προσοχή, χρειάζεται τις πρώτες μέρες του μήνα γιατί η Αφροδίτη από τον Καρκίνο κάνει ένα συναισθηματικό εκβιασμό που είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε και κυρίως να τον αγνοήσουμε. Δυσκολίες υπάρχουν και στα οικονομικά αφού οι υποχρεώσεις αυξάνονται και τα έσοδα μειώνονται!

Ο Άρης εννοείται ότι όλο το μήνα θα κινείται και πάλι στον αγαπημένο του Κριό αλλά με τη διαφορά ότι θα είναι ανάδρομος από τις 10/9 και μετά και βέβαια αυτό θα βάλει φρένο στις επιδιώξεις μας που θα το καταλάβουμε αρχής γενομένης από αυτόν το μήνα και πολύ περισσότερο θα γίνει αντιληπτό σε όλους τον επόμενο.

Τα φεγγάρια του μήνα

Η Πανσέληνος στις 2/9 στο ζώδιο των Ιχθύων σίγουρα έχει πολλά να μας δείξει και να μας ανοίξει δρόμους τους οποίους ούτε καν τους είχαμε φανταστεί και ούτε καν τους περιμέναμε! Είμαστε πιο ρομαντικοί και ψάχνουμε πιο βαθειά τις αλήθειες μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που προκύπτουν.

Η Νέα Σελήνη του μήνα που πραγματοποιείται στις 17/9 και στο ζώδιο της Παρθένου είναι έτοιμη να δώσει ώθηση στα θέματα καθημερινότητας αλλά και εργασίας. Αυτό που θα μας βοηθήσει να πάμε μπροστά είναι ο προγραμματισμός και η επαφή με τα πρόσωπα αυτά που θα μας διασφαλίσουν το αποτέλεσμα! Καθόλου δεν αποκλείεται να αφορά και κάτι που το ξαναπιάνουμε από άλλη βάση αυτή τη φορά και με περισσότερη επιτυχία!

Μηνιαίες προβλέψεις για κάθε ζώδιο

ΚΡΙΟΣ: Αναμφίβολα σας εφοδιάζει το σύμπαν με όλες τις δυνάμεις που λέγονται πλανήτες! Ερωτικά πάντως αυτή σας η υπεροχή είναι κάτι που προέρχεται από εσωτερική σας ανάγκη για να τονώσετε και το ηθικό σας! Επαγγελματικά, ορθώς ξανασκέφτεστε κάποια πράγματα και βάζετε τα δεδομένα σας σε μία άλλη βάση, γιατί βλέπετε ότι οι απαιτήσεις των άλλων πρέπει να διευκρινιστούν πλήρως.

ΤΑΥΡΟΣ: Ευτυχώς αυτός ο μήνας θέλει αλλαγές που είναι εύκολο να τις αφομοιώσετε και να τις ακολουθήσετε γιατί ξέρετε και τον τρόπο αλλά είστε και πιο δεκτικοί και προσαρμοστικοί σε αυτές! Ερωτικά, προς τα μέσα του μήνα είναι πιθανό να μπείτε στα δίχτυα ενός έρωτα που απλώς θα σας δώσει μία εφήμερη χαρά και εντελώς παροδική…Ο μήνας ευνοεί και αλλαγές στις οικογενειακές σας σχέσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αλλαγές θέλουν και τα δικά σας πλάνα τις οποίες όμως για να τις κάνετε πρέπει να τις σκεφτείτε σε άλλη βάση πολύ πιο σταθερή και κυρίως να ξέρετε τι έχετε να αντιμετωπίσετε! Κατά τα άλλα ο έρωτας είναι η πηγή που σας τροφοδοτεί με νερό διαρκώς και είτε το θέλετε είτε όχι θα δείτε ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι οι οποίοι σας πολιορκούν! Επαγγελματικά, τίποτα δεν είναι μονοδιάστατο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτό το μήνα το ζητούμενό σας είναι η ασφάλεια και μόνο αφού δεν εμβαθύνετε σε αυτά που πραγματικά αποζητάτε – καταρχάς το συναίσθημα- και καλό θα ήταν να αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο τουλάχιστον να το παραδεχτεί. Αυτό που θα σας απασχολήσει είναι η διαφορετική στάση αυτών που αποφασίζουν για εσάς και η τάση τους να πάνε κάποια ζητήματα πιο αργά και μάλιστα χωρίς καν να σας ενημερώσουν.

ΛΕΩΝ: Αρκετά αντιφατικός είναι αυτός ο μήνας για εσάς αφενός γιατί νιώθετε ότι είστε ελεύθεροι να επιλέγετε και να κάνετε ακόμα και πολλά έξοδα που τα θεωρείτε απαραίτητα, αφετέρου γιατί νομίζετε ότι μπορείτε να βρείτε αρκετές πηγές εσόδων ώστε να βγάζετε περισσότερα. Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι τι θα ζητήσουν οι άλλοι από εσάς ως αντάλλαγμα! Επαγγελματικά, το ενδιαφέρον για νέες δραστηριότητες είναι μεγάλο και μπαίνετε σε αναζητήσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είναι ο μήνας σας αυτός και επειδή έχετε τα γενέθλιά σας και επειδή είστε οι οικοδεσπότες μίας Νέας Σελήνης που θα είναι άκρως βοηθητική για εσάς αλλά και τις επιδιώξεις σας σε όλα τα επίπεδα! Ερωτικά, εξιτάρετε τους άλλους με την ευστροφία σας αλλά και το χιούμορ σας! Επαγγελματικά, είστε κοντά στο να πάρετε ένα οικονομικό ρίσκο που είναι εύκολο να εξαπατηθείτε τουλάχιστον ως προς αυτά που θα σας αποφέρει.

ΖΥΓΟΣ: Για εσάς το σύνθημα του μήνα είναι εργασία και χαρά γιατί από εκεί μπορείτε να πάρετε χαρά και να νιώσετε ότι είστε χρήσιμοι! Ερωτικά, ο μήνας έχει αρκετά διφορούμενα μηνύματα που σωστά δεν μπορείτε να τα αποκρυπτογραφήσετε...Το σώμα σας και η διατροφή αλλά και η ανάγκη σας να αρέσετε είναι αυτή που θα σας δώσει μεγάλη ώθηση να ακολουθήσετε μία ενδεδειγμένη μέθοδο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ:Ο μήνας αυτός απαιτεί από εσάς αναθεωρήσεις και προσαρμογές στο παρόν χωρίς να απαγορεύει τις επεκτάσεις αλλά με μεγαλύτερη δυσκολία… Αυτό που δε θέλετε με τίποτα είναι η ρουτίνα της δουλειάς και με κάθε τρόπο την αποφεύγετε ή τουλάχιστον έτσι νομίζετε! Ερωτικά πάντως είστε επιρρεπείς σε καινούργιες γνωριμίες που το βασικό τους συστατικό είναι η επικοινωνία.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η καριέρα σας είναι αυτή που θα σας απασχολήσει πάρα πολύ αυτό το μήνα και δίκαια δίνετε μία αυξημένη προτεραιότητα σε αυτά που προσβλέπετε αλλά και σ’ αυτά που μπορείτε να κερδίσετε! Ερωτικά είστε πιο σοβαροί και στιβαροί στις απόψεις σας! Επαγγελματικά, αυτά που μαθαίνετε χωρίς να είναι επίσημα ανακοινώσιμα είναι και πιο σημαντικά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ένας μήνας που σας ανοίγει τα φτερά και σας κάνει να πετάτε στην κυριολεξία σε μέρη μακρινά και αν είναι και άγνωστα θα τα εξερευνήσετε στο έπακρο! Ερωτικά, αυτό που έχει σημασία είναι αν πρέπει να πάτε στο επόμενο βήμα και να δεσμευθείτε περισσότερο… Επαγγελματικά, θα δώσετε μία πιο ανάλαφρη προοπτική στις απόψεις σας αλλά θα δείτε ότι δεν είναι όλα τόσο εύκολα πραγματοποιήσιμα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ένας μήνας που σας προτρέπει να ασχοληθείτε με τα οικονομικά σας ειδικά αν έχετε οφειλές ή κληρονομικές υποθέσεις που χρειάζονται διευθέτηση. Ερωτικά υπάρχουν περίοδοι που νιώθετε ότι σας καταλαβαίνουν αλλά ενίοτε γεμίζετε με σκέψεις…Επαγγελματικά, αυτό που σας ενδιαφέρει είναι το οικονομικό σκέλος και αυτό που θέλετε είναι να το κατοχυρώσετε.

ΙΧΘΥΕΣ: Είναι ένας μήνας που για εσάς είναι βοηθητικός αρκεί να καταλάβετε ότι οι σκέψεις σας όταν τρέχουν μακριά δε σας ωφελούν αν δεν είναι πλήρως τεκμηριωμένες και σε άμεση συνάρτηση με το τώρα. Ερωτικά, αυτό που έχει σημασία είναι να κινείστε πάντα στην ίδια γραμμή, χωρίς να αμφιταλαντεύεστε. Επαγγελματικά, η τεχνολογία είναι αυτή που σας βοηθάει να εδραιωθείτε σε έναν κλάδο εντελώς καινούργιο.

