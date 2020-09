Κοινωνία

Πυρπόλησαν αυτοκίνητο επιχείρησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νυχτερινή "επιχείρηση" των άγνωστων, οι οποίοι έβαλαν φωτιά στο όχημα.

Εμπρηστική επίθεση σε βανάκι σημειώθηκε τα ξημερώματα σε περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.16 το πρωί της Τετάρτης στο ημιφορτηγό επαγγελματικής χρήσης, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή οδών Διογένους και Αμμουλιανής, μπροστά στις εγκαταστάσεις της εταιρίας εμπορίας ειδών καφέ στην οποία ανήκε.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με 9 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το όχημα, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε εύφλεκτο υλικό, καταστράφηκε ολοσχερώς.