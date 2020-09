Οικονομία

Νέα έξοδος στις αγορές

Πόσο χαμηλότερα από εκείνο του Ιουνίου αναμένεται να είναι το επιτόκιο της επανέκδοσης του 10ετούς ομολόγου.

Στην τέταρτη για φέτος και στην τρίτη εν μέσω πανδημίας, έξοδο στις αγορές προχωράει σήμερα –εκτός απροόπτου– το ελληνικό Δημόσιο, μέσω της επανέκδοσης του 10ετούς ομολόγου που εκδόθηκε τον Ιούνιο, με στόχο την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων τα οποία «χρηματοδοτούν» ουσιαστικά τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης της οικονομίας που έχει «επιβάλει» η πανδημία. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής για αυτήν την κίνηση κρίνεται σημαντική από τους αναλυτές, καθώς η Ελλάδα βγαίνει πριν από τον... συνωστισμό που αναμένεται να δημιουργηθεί από πλευράς εκδοτικής δραστηριότητας των χωρών της Ευρωζώνης το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου, και παράλληλα η έξοδος επιχειρείται πριν από τις ανακοινώσεις των στοιχείων για το ΑΕΠ β΄ τριμήνου την προσεχή Πέμπτη, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μεταβλητότητα και πιέσεις στην αγορά.

Ο οργανισμός διαχείρισης δημόσιου χρέους (ΟΔΔΗΧ) έδωσε χθες εντολή σε έξι διεθνείς τράπεζες –Barclays, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale– να «τρέξουν» τις διαδικασίες του re-opening του 10ετούς τίτλου, ο οποίος είχε εκδοθεί πριν από περίπου τρεις μήνες με απόδοση 1,568% και κουπόνι 1,5%. Σημειώνεται πως οι ανάδοχοι δεν είναι ίδιοι με αυτούς του Ιουνίου, όπου ήταν οι Goldman Sachs, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, HSBC και JP Morgan.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η έκδοση αναμένεται να γίνει στο κοντινό μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ωστόσο πηγές της αγοράς τοποθετούν το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών σήμερα, έστω και αν μετά την ανακοίνωση χθες η απόδοση του 10ετούς τίτλου αυξήθηκε ελαφρώς και διαμορφώθηκε στο 1,148%.

Το ποσό που θα αντληθεί θα εξαρτηθεί από τις προσφορές, όπως έγινε άλλωστε και κατά την έκδοση του Ιουνίου που τελικά αντλήθηκαν 3 δισ. ευρώ, με εκτιμήσεις ωστόσο της αγοράς να το τοποθετούν κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το επιτόκιο αναμένεται να κινηθεί χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιούνιο και κοντά στο 1,20%.

Υπενθυμίζεται πως σε ανάλογη κίνηση, σε επανέκδοση δηλαδή 10ετούς τίτλου, είχε προχωρήσει ο ΟΔΔΗΧ και τον Οκτώβριο του 2019. Το σκεπτικό, όπως και τότε, είναι να αποκτήσει βάθος η αγορά, καθώς αυξάνεται το μέγεθος της έκδοσης, και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών που έχουν αγοράσει τις παλαιές εκδόσεις.

Η κίνηση αυτή, η οποία αναμενόταν ευρέως από την αγορά, έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του ελληνικού Δημοσίου, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες λόγω της κρίσης που δημιουργεί η πανδημία αυξάνονται. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονται στα 34,7 δισ. ευρώ (έναντι 37,5 δισ. ευρώ στην αρχή της κρίσης). Παρά τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης (έχουν δαπανηθεί περίπου 14 δισ. ευρώ), έχουν εισρεύσει κεφάλαια από τις εξόδους στις αγορές (συνολικά 7,5 δισ. ευρώ), τα έντοκα γραμμάτια (περίπου 13 δισ. ευρώ), το ΕΣΠΑ, τη δόση του ESM καθώς και από τα SMPs και ΑΝFAs. Προς το παρόν έχει υπολογιστεί πως θα χρειαστούν άλλα 4 δισ. ευρώ περίπου έως το τέλος του έτους, τα οποία και αναμένεται να καλυφθούν από εκδόσεις κρατικών τίτλων καθώς και από τους πόρους της Ε.Ε. Σκοπός είναι τα ταμειακά διαθέσιμα να διατηρηθούν κοντά στα 30 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το νέο αυτό comeback της Ελλάδας είναι «λογικό» και γίνεται σε μία ευνοϊκή συγκυρία. Η ζήτηση εκτιμάται πως θα είναι ισχυρή καθώς εκτός από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια ρευστότητα στην αγορά χρέους, τα ελληνικά ομόλογα διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα που τα κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικά στους επενδυτές. Το υψηλό ταμειακό απόθεμα της Ελλάδας, το ευνοϊκό προφίλ χρέους και το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης καθώς και η στήριξη από την ΕΚΤ μέσω του προγράμματος PEPP, είναι μερικά από αυτά. Σημειώνεται πως ήδη η ΕΚΤ έχει αγοράσει περίπου 11 δισ. ελληνικά ομόλογα και έως το τέλος του έτους αναμένεται να αγοράσει άλλα 8 δισ. ευρώ περίπου.

Πηγή: Καθημερινή