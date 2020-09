Τεχνολογία - Επιστήμη

Εντυπωσιακή η Πανσέληνος του Καλαμποκιού (εικόνες)

Η Πανσέληνος αυτή, η ένατη από τις 13 συνολικά του έτους, θα κορυφωθεί απόψε, όταν η Σελήνη θα τοποθετηθεί ακριβώς απέναντι από τον ήλιο.

Την εμφάνισή της έκανε το βράδυ της Τρίτης η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, γνωστή και ως Πανσέληνος του Καλαμποκιού, η οποία θα κορυφωθεί σήμερα Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, όταν η Σελήνη θα τοποθετηθεί ακριβώς απέναντι από τον ήλιο.

Η Πανσέληνος αυτή, η ένατη από τις 13 συνολικά του έτους, είναι γνωστή με πολλά ονόματα αλλά το επικρατέστερο είναι το «Corn Moon», δηλαδή «η πανσέληνος του καλαμποκιού». Το όνομα αυτό το πήρε από τους ιθαγενείς της Αμερικής. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της NASA, το «Corn Moon», το «Barley Moon» ή αλλιώς το «Harvest Moon» αναφέρεται στη συγκομιδή και στο αλώνισμα του καλαμποκιού.

Το Mainman Farmer's Almanac δημοσίευσε για πρώτη φορά ονόματα που απέδιδαν οι ιθαγενείς για τις πανσελήνους το 1930.

Με την πάροδο του χρόνου αυτά τα ονόματα έχουν γίνει ευρέως γνωστά. Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου αποδίδεται στις φυλές των Αλγκονκίν στις σημερινές βορειοανατολικές ΗΠΑ, που χάρισαν αυτό το όνομα καθώς την εποχή αυτή ήταν η ώρα για τη συγκομιδή των βασικών καλλιεργειών καλαμποκιού, κολοκύθας, φασολιών και άγριου ρυζιού.

Αντίστοιχα στην Ευρώπη αυτή η πανσέληνος ονομάζεται «Fruit Moon», δηλαδή η πανσέληνος των φρούτων, που σηματοδοτεί και αυτή με τη σειρά της την ωρίμανση και τη συγκομιδή των εποχιακών φρούτων.

Στην Κίνα, ο έβδομος μήνας του κινεζικού ημερολογίου είναι ο Μήνας Φάντασμα και η δέκατη πέμπτη ημέρα αυτού του μήνα (ημέρα πανσελήνου) ονομάζεται Ημέρα Φάντασμα, κατά την οποία τα φαντάσματα και τα πνεύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των προγόνων, βγαίνουν για να επισκεφθούν τους ζωντανούς. Για μερικούς Βουδιστές στο Μπαγκλαντές και την Ταϊλάνδη, αυτή η πανσέληνος είναι το Modhu Purnima, το Φεγγάρι του μελιού. Αυτό συνδέεται με έναν μύθο ότι ένας ελέφαντας και ένας πίθηκος τάιζαν τον Βούδα όταν βρισκόταν στο δάσος για να φέρουν ειρήνη μεταξύ δύο φατριών, με τον ελέφαντα να προσφέρει φρούτα και τον πίθηκο να προσφέρει μια κηρήθρα. Σύμφωνα με τον ειδικό εμπειρογνώμονα της NASA, Gordon Johnston, η πανσέληνος θα διαρκέσει περίπου τρεις ημέρες και θα φτάσει τη μέγιστη φωτεινότητά της, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου προσφέροντας καθηλωτικές εικόνες. Η επόμενη πανσέληνος έπειτα από ένα σεληνιακό κύκλο κατά μέσο όρο 29,5 ημερών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου και η αμέσως επόμενη στις 31 Οκτωβρίου.

