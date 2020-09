Πολιτική

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: χωρίς θερμομέτρηση η είσοδος μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία

Τι απαντά στις εντσάσεις γονέων και αντιπολίτευσης για τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις και τις μικρές αποστάσεις, την χρήση μάσκας. Τι θα γίνει αν υπάρξει κρούσμα σε παιδί.

«Είναι ανησυχητικό το συμβάν στην Λαμία, το παρακολουθούμε. Στόχος μας είναι πως θα ενισχύσουμε τα παιδιά που έχουν προβληματισμούς, να αντιμετωπίσουν τέτοιες εξάρσεις βίας», είπε η Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

«Είμαστε απόλυτα έτοιμοι για το άνοιγμα των σχολείων, έχουν γίνει όλα όσα πρέπει έγκαιρα», είπε η Υφυπουργός Παιδείας, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει νωρίτερα από ποτέ οι προσλήψεις αναπληρωτών και η προμήθεια των υλικών που απαιτούνται για την διασφάλιση της υγείας όλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι «οι αποφάσεις για τον αριθμό των παιδιών στις αίθουσες πάρθηκαν μετά από τις διαβεβαιώσεις που έδωσαν στο Υπουργείο Παιδείας οι αρμόδιοι επιστήμονες», συμπληρώνοντας ότι για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ισχύουν όλα τα μέτρα που έχουν παρθεί για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η Υφυπουργός Παιδείας απέρριψε τις ενστάσεις για μη εξεύρεση περισσότερων αιθουσών ή την πραγματοποίηση μαθημάτων σε βάρδιες πρωί και απόγευμα, λέγοντας ότι δεν επαρκεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών για να γίνει κάτι τέτοιο σε ολόκληρη την χώρα, ώστε έτσι να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών ανά αίθουσα, προσθέτοντας ότι συντρέχουν και άλλοι βασικοί λόγοι, πχ. οικογενειακού προγραμματισμού.

«Αν υπάρξει κρούσμα κορονοϊού σε κάποιον μαθητή, τότε θα κλείσει το τμήμα του παιδιού και θα γίνει ιχνηλάτηση από τους ειδικούς. Το βασικό είναι τα παιδιά να λειτουργήσουν σε ομάδες, ώστε αργότερα να είναι ευκολότερη η διαχείριση τυχόν κρούσματος», είπε η κ. Ζαχαράκη.

«Δεν έχει ζητηθεί από τους ειδικούς να γίνεται θερμομέτρηση στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς πριν την είσοδο τους στο σχολείο», είπε η κ. Ζαχαράκη, απαντώντας σε επιχειρήματα της αντιπολίτευσης.

Όπως συμπλήρωσε, «οι ημέρες μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία είναι κρίσιμες, για να ενημερωθούμε όλοι μας και κυρίως τα παιδιά για την χρήση της μάσκας και όλες τις οδηγίες που μας δίνουν οι ειδικοί για την λειτουργία των σχολείων».

Σε παρέμβαση του, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, άσκησε κριτική στην Κυβέρνηση για το εμβαδόν των τάξεων και τον αριθμό των μαθητών, τις μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, αλλά και την αντιμετώπιση τυχόν κρούσματος σε μαθητή από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα έρθει σε επαφή με παιδί που θα παρουσιάζει συμπτώματα.

Η Σοφία Ζαχαράκη απάντησε ότι το μέγεθος των τάξεων στην χώρα ποικίλλει, ότι έχει πολλές παραμέτρους η λειτουργία των σχολείων, ενώ επεσήμανε ότι λόγω των συνθηκών στα σχολεία έχουν ληφθεί οι αποφάσεις και για τα άλλα μέτρα, όπως η χρήση μάσκας μέσα στις αίθουσες.