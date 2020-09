Κόσμος

ΗΠΑ: Νέος θάνατος αφροαμερικανού από πυρά αστυνομικών (εικόνες)

Βίντεο-ντοκουμέντο απο την επιθεση. Διαδήλωση και πορεία στο Λος Άντζελες. Τι λέει η Αστυνομία για το περιστατικό.

Πλήθος διαδήλωσε στο Λος Άντζελες για να απαιτήσει εξηγήσεις όσον αφορά τον θάνατο ενός μαύρου την προηγουμένη από πυρά ανδρών της αστυνομίας, που διαβεβαίωσαν πως ήταν οπλισμένος με πιστόλι, εν μέσω του κλίματος έντασης το οποίο αναζωπύρωσε η υπόθεση του Τζέικομπ Μπλέικ.

Το θύμα, που ονομαζόταν Ντίζον Κίζι και ήταν 29 ετών, κυκλοφορούσε με ποδήλατο τη Δευτέρα το απόγευμα σε συνοικία του νότιου Λος Άντζελες όταν άνδρες του σερίφη προσπάθησαν να τον σταματήσουν εξαιτίας παραβίασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες πάντως δεν έχουν διευκρινίσει ως αυτό το στάδιο για ποια παραβίαση του κώδικα κατηγορείτο. Ωστόσο, το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο από το περιστατικό.

CW



Deputies shot black man in Los Angeles. Around 200-250 are currently on the scene protesting.



No current videos that show the shooting, this is before and after.



Rumors spreading, nothing is confirmed. pic.twitter.com/Kmczfqq56o — Griffin - Live from Portland (@GriffinMalone6) September 1, 2020

Το πλήθος συγκεντρώθηκε το βράδυ στον τόπο του δράματος και έκανε ειρηνική πορεία, συνοδευόμενο από αυτοκινητοπομπή, ως το αστυνομικό τμήμα, ενώ ένα ελικόπτερο πετούσε από πάνω. Κάποιοι από τους διαδηλωτές κράταγαν ένα πανό που έγραφε «Στοπ στους δολοφόνους μπάτσους».

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, περίπου εκατό άνθρωποι συγκεντρώθηκαν επιτόπου ήδη το βράδυ της Δευτέρας, καθώς το κίνημα αντιρατσιστικής διαμαρτυρίας αναζωπυρώθηκε στις ΗΠΑ μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός μαύρου πατέρα από λευκό αστυνομικό που του έριξε επτά φορές στην πλάτη στην πόλη Κενόσα, στην πολιτεία Ουισκόνσιν.

Κατά την εκδοχή των αρχών, ο Ντίζον Κίζι έφυγε «τρέχοντας» αφήνοντας πίσω το ποδήλατό του. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν. Τότε, αφηγήθηκε ο αξιωματικός της αστυνομίας Μπράντον Ντιν στον Τύπο, ο νεαρός Αφροαμερικανός «χτύπησε έναν από τους αστυνομικούς στο πρόσωπο».

Ο ύποπτος πέταξε ένα δέμα με ρούχα που κράταγε στα χέρια. «Οι αστυνομικοί πρόσεξαν πως μέσα στο δέμα αυτό βρισκόταν ένα μαύρο ημιαυτόματο πιστόλι», σύμφωνα με τον Ντιν.

«Τον πυροβόλησαν στην πλάτη πάνω από 20 φορές»

Αμέσως μετά αστυνομικοί άνοιξαν πυρ. Ο άνδρας, που χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες, πέθανε επιτόπου. «Είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο και επιτέθηκε σε αστυνομικό», επέμεινε ο Ντιν, δηλώνοντας πως θα διενεργηθεί έρευνα.

Ο ποινικολόγος Μπεν Κραμπ, ο οποίος ανέλαβε να εκπροσωπήσει την οικογένεια του Κίζι, απηύθυνε έκκληση σε πιθανούς αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν μαζί του.

«Λένε πως έτρεχε, ότι πέταξε ρούχα και πιστόλι», ανέφερε μέσω Twitter ο Κραμπ. «Δεν το σήκωσε, αλλά οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν στην πλάτη πάνω από 20 φορές και μετά τον άφησαν να κείτεται εκεί για ώρες».

Μια γυναίκα, που είπε πως ήταν μάρτυρας του δράματος, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως φώναξε στους αστυνομικούς «μην του ρίξετε, μην του ρίξετε!» καθώς καταδίωκαν τον Ντίζον Κίζι, που ζούσε στη συνοικία.

«Προσπαθούσαν να αρπάξουν και να του πάρουν αυτά που κράταγε και όταν άρχισε να τρέχει, του έριξαν στο πόδι με τέιζερ», όπλο που προκαλεί ηλεκτροσόκ, είπε η Ντέζα, η οποία δεν έδωσε το επώνυμο της. «Γύρισε να φύγει και του έριξαν από πίσω», επέμεινε η περίοικος.

Μια θεία του Ντίζον Κίζι, η Φλέτσερ Φέαρ, είπε σε δημοσιογράφους ότι πιστεύει ακράδαντα πως το χρώμα του δέρματος του ανιψιού της έπαιξε ρόλο στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί «δεν σκοτώνουν καμία άλλη φυλή εκτός από τη δική μας (...) Γιατί εμάς; Είμαστε τόσο απαυδισμένοι».





Protestors confront Los Angeles Sheriff’s Deputies after they called the peaceful gathering an unlawful assembly for Dijon Kizzee’s death, shot 28 times. Kizzee was in his 30s & his body remained on site for hours before. Deputies had no body cameras on pic.twitter.com/PHRhKvMLq6 — Fiorella Isabel?? ? ????? (@Fiorella_im) September 1, 2020