Κορονοϊός - Γώγος: μόνο με χειρουργική μάσκα τα παιδιά στο σχολείο (βίντεο)

Τι είπε για τον 45χρονο στην Ξάνθη που νόσησε ξανά από τον COVID-19. Οι εκτιμήσεις για το εμβόλιο και η ανησυχία για την διασπορά στις δομές.

Μόνο με χειρουργικού τύπου μάσκα και όχι με μικρή ή μεγάλη προσωπίδα θα μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, ξεκαθάρισε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1, ο Χαράλαμπος Γώγος, λέγοντας ότι οι τελευταίες χρησιμοποιούνται μόνο από ορισμένους εργαζόμενους σε συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεις.

«Σπάνιο φαινόμενο, αλλά μας βάζει σε σκέψεις για την ανοσία στον ιό και κατά πόσον η παρουσία συγκεκριμένων αντισωμάτων μας βοηθάει να είμαστε άτρωτοι σε μια λοίμωξη», είπε ο κ. Γώγος για την περίπτωση του 45χρονου στην Ξάνθη ο οποίος νόσησε ξανά από κορονοϊό μετά από 4 μήνες, ενώ είχε αρνητικοποιηθεί στον ιό.

Είπε μάλιστα ότι ανάλογη περίπτωση υπήρξε προσφάτως και στην Πάτρα, ενώ επεσήμανε ότι παγκοσμίως έχουν αναφερθεί ελάχιστα τέτοια περιστατικά, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς έχουν αναρρώσει χωρίς να εμφανίσουν ξανά τον ιό.

Ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας και Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών εκτίμησε ότι όλα δείχνουν πως «είμαστε κοντά σε ένα εμβόλιο για τον κορονοϊό, το οποίο αναμένεται να πάρει έγκριση στις αρχές του 2021».

Με αφορμή τα κρούσματα στην δομή ανηλίκων στον Βύρωνα, ο κ. Γώγος είπε ότι «στην παρούσα φάση, είναι πολύ ανησυχητική για τους επιστήμονες η διασπορά του κορονοϊού στις διαφόρων τύπων δομές, δεδομένου ότι προ μηνών στην γειτονική Ιταλία είχαμε πάρα πολλούς θανάτους σε δομές, κυρίως ηλικιωμένων».