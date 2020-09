Αθλητικά

US Open: Η Σάκκαρη προκρίθηκε στον 2ο γύρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να κάμψει την σθεναρή αντίσταση της 30χρονης Βόγκελ.

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον 2ο γύρο του US Open, που φιλοξενείται στην Νέα Υόρκη. Στην πρεμιέρα του κορυφαίου Grand Slam, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 22 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε 6-3, 3-6, 7-5 της Ελβετίδας, Στέφανι Βόγκελ (Νο 114) και συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση.

Η 25χρονη Σάκκαρη, χρειάσθηκε δύο ώρες και οκτώ λεπτά για να κάμψει την σθεναρή αντίσταση της 30χρονης Βόγκελ, ενώ στην επόμενη φάση του τουρνουά, θα αντιμετωπίσει την συνομήλικη της, Αμερικανίδα, Μπερνάρντα Πέρα (Νο 61), η οποία νίκησε 7-6(4), 6-0 την Ζαρίνα Ντίγιας από το Καζακστάν (Νο 69).