Υγεία - Περιβάλλον

Δερμιτζάκης στον ΑΝΤ1: πολλαπλάσια τα κρούσματα στην κοινωνία, από όσα ανακοινώνονται (βίντεο)

Διευκρινίσεις από τον Καθ. του Πανεπιστημίου της Γενεύης για της δήλωση του που προκάλεσε αίσθηση. Με ποια “κόλπα” στην Κρήτη… ξεπερνούν τα μέτρα περιορισμού για τις εκδηλώσεις.