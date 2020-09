Κόσμος

Ουκρανία: Βίντεο – σοκ με την αρπαγή 4χρονης σε βενζινάδικο

Η μητέρα της μικρής πήγε να πληρώσει και τότε ο άνδρας βρήκε την ευκαιρία να αρπάξει την 4χρονη.

Σοκάρει το βίντεο με την αρπαγή ενός 4χρονου κοριτσιού που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Ουκρανία.



Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να μιλάει αρχικά στο κορίτσι, η μητέρα του οποίου ήταν στο εσωτερικό του βενζινάδικου για να πληρώσει, και στη συνέχεια να το σπρώχνει μέσα σε ένα λευκού χρώματος αυτοκίνητο.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Μπορισπίλ, περίπου 30χλμ. ανατολικά από το Κίεβο.



Όταν η μητέρα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί ειδοποίησε την αστυνομία και μετά από τεράστια κινητοποίηση ο δράστης εντοπίστηκε περίπου δυο ώρες μετά.



Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης είναι ηλικίας 29 ετών. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε άσχημες προθέσεις για το μικρό κορίτσι, το οποιο παραδόθηκε στους γονείς του χωρίς να έχει πάθει το παραμικρό.