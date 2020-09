Κοινωνία

Σχολεία: Τα 16 μέτρα πρόληψης και προφύλαξης

Αναλυτικά η λίστα με τα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή τη νέα σχολική χρονιά.

Μέτρα πρόληψης και προφύλαξης στα σχολεία ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το άνοιγμα των σχολείων το οποίο και θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.



1. ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Η χρήση της μάσκας καθίσταται υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, και στους εξωτερικούς όπου υπάρχει συγχρωτισμός, καθώς και στα μέσα μεταφοράς μαθητών, ενώ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση στη χρήση μάσκας από Νηπιαγωγείο έως και την τρίτη Δημοτικού.

Η Κυβέρνηση διαθέτει δωρεάν μάσκες σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ





Είναι έτοιμες οι επικαιροποιημένες οδηγίες που θα σταλούν στα σχολεία, οι οποίες θα δημοσιευθούν επίσης στον ισότοπο του ΥΠΑΙΘ. Έχει δρομολογηθεί και η συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στο πλαίσιο της οποίας γιατροί θα επισκέπτονται τα σχολεία για να εξηγήσουν τα μέτρα προστασίας και πρόληψης και βεβαίως την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.

3. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ





Με μέριμνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα σας τα αναλύσουν εν συνεχεία ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Πρόεδρος ΚΕΔΕ.

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ





Με επιπλέον πιστώσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ, με στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως οι παππούδες και οι γιαγιάδες.

5. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΟΔΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ





Σε περιπτώσεις που χρζουν επέμβασης.

6. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ



Με στόχο τον περιορισμό του συγχρωτισμού μεταξύ μαθητικών ομάδων.

7. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Η επιτροπή έχει ήδη δώσει οδηγίες για την προσαρμοσμένη λειτουργία των κυλικείων.

8. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΜΕ ΜΕΤΡΑ

Εντός κάθε σχολικού τμήματος.

9. ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΜΕΤΡΑ

Με υποχρεωτική μάσκα και τήρηση λοιπών μέτρων.

10. ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ



11. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Οι επισκέψεις (π.χ. σε μουσεία, δημόσια κτήρια) θα πραγματοποιούνται ανά τμήμα.

12. ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Προβλέπονται μικρές, σταθερές ομάδες για τα ομαδικά παιχνίδια.

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα σχολικά πρωταθλήματα.

13. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Προβλέπονται σταθερές ομάδες συνεργασίας και

Καθαρισμός υλικών / εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση.

14. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καθαρισμός πληκτρολογίου και ποντικιού.

15. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Καθαρισμός οργάνων μετά από κάθε χρήση

Ειδικά σε περίπτωση πνευστών οργάνων συστήνεται να τηρείται απόσταση 3 μ.

16. ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΓΟΥΡΙ / ΝΕΡΟ

Παρέχεται δωρεάν σε κάθε μαθητή δημοτικού, δημοσίου και ιδιωτικού, δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη. Ένα μέτρο για την αποφυγή ανταλλαγής μπουκαλιών, ποτηριών, επαφής στόματος με τη βρύση, που, μειώνοντας τη χρήση πλαστικού, προσφέρει και μία φιλοπεριβαλλοντική λύση.