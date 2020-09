Παράξενα

Έσκυψε να δει το αμάξι του και… έπεσε από τον 3ο όροφο!

Κάθετη πτώση πολλών μέτρων έκανε ο άτυχος άνδρας. Μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της περιοχής.

Αναστάτωση από πτώση άνδρα από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στην Αργολίδα, το βράδυ της Τρίτης, στην πόλη του Άργους.

Το περιστατικό σημειώθηκε πίσω από τους στρατώνες του Άργους, σε πολυκατοικία της οδού Πολυγένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, ένας Έλληνας περίπου 30 ετών, έσκυψε από το μπαλκόνι για να δει το αυτοκίνητο του, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Αργολίδας, συνοδεία δικυκλιστών της Αστυνομίας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, έχοντας σοβαρά τραυματιστεί, έχοντας όμως τις αισθήσεις του.

