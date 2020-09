Κοινωνία

“Μπούκαρε” στο σπίτι και πυροβόλησε τον αρραβωνιαστικό της πρώην νύφης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη μετά από έρευνες.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Φως σε ένα επεισόδιο με πυροβολισμό στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης έριξε η έρευνα της Αστυνομίας.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 31 Αυγούστου περίπου στις 02.30. Ο 55χρονος πήγε στο διαμέρισμα 39χρονου ο οποίος συζεί και είναι αρραβωνιασμένος με την 32χρονη πρώην νύφη του.

Μετά από καβγά ο 55χρονος τραυμάτισε στο πόδι με πυροβόλο όπλο τον 39χρονο. Μάλιστα για μισή ώρα κρατούσε στο διαμέρισμα το θύμα και την πρώην νύφη του με την απειλή όπλου για να μην καλέσουν σε βοήθεια.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.