Μητσοτάκης για μάσκα: Μικρή θυσία από όλους για να αποτραπούν τα χειρότερα

"Γέμισε" το 20% των ΜΕΘ. Τι δείχνει η αύξηση του ημερήσιου αριθμού των τεστ για κορονοϊό και των κρουσμάτων. Οι έπαινοι στον Τσιόδρα και οι εκκλήσεις στην κοινωνία.

Την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση της ελληνικής κοινωνίας στις συστάσεις για συστηματική χρήση μάσκας και για τον σταθερά αυξανόμενο αριθμό των τεστ που διενεργούνται ανά ημέρα για τον κορονοϊό εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της τακτικής σύσκεψης για την πορεία της πανδημίας.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ιδιαίτερα το γεγονός ότι στο διάστημα της χθεσινής ημέρας πραγματοποιήθηκαν 17.000 διαγνωστικά τεστ για τον εντοπισμό του ιού σε ολόκληρη την Ελλάδα, προσθέτοντας ότι θεωρεί πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι τα κρούσματα που εντοπίζονται αποτελούν σταθερά ένα πολύ μικρό μέρος των εξεταζόμενων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού συνεχάρη τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα για τη χθεσινή «εξαιρετική ενημέρωση» των πολιτών, σημείωσε για τη χρήση μάσκας «ότι η κοινωνία είναι σύμμαχος» και σε αυτή την προσπάθεια. «Είναι μικρή η θυσία την οποία ζητάμε από όλους προκειμένου να αποτρέψουμε τα χειρότερα», τόνισε.

Στη διάρκεια της σύσκεψης, παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα τα δεδομένα για την εξέλιξη της νόσου. Επισημάνθηκε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων ιδίως στα γηροκομεία, ενώ διαπιστώθηκε με βάση τα στοιχεία από συγκεκριμένα νησιά και περιοχές ότι η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατά τόπους συμβάλλουν στην επιδημιολογική αποφόρτιση. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι αυτή τη στιγμή έχει καλυφθεί το 20% των διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ πανελλαδικά.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

«Καλημέρα σας, καλημέρα Σωτήρη, εξαιρετική η ενημέρωση χθες. Θέλω καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι χθες φτάσαμε στον αριθμό των 17.000 τεστ τα οποία έγιναν στην επικράτεια.

Εξακολουθούμε να έχουμε ένα πολύ χαμηλό positivity rate, δηλαδή θετικά κρούσματα ανά αριθμό τεστ, κάτι το οποίο εκλαμβάνω ως μία θετική εξέλιξη. Και, στη συνέχεια όσων είπε και ο Σωτήρης χθες, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία φαίνεται να αντιλαμβάνεται πια την ανάγκη να φοράμε τη μάσκα εκεί που μας υποδεικνύουν οι ειδικοί ότι αυτό είναι απαραίτητο. Με κατανόηση πάντα στις ειδικές πληθυσμιακές κατηγορίες, τα μικρά παιδιά, τα οποία πρέπει να εκπαιδευτούν με αγάπη και με φροντίδα για το πώς θα την φορέσουν.

Νομίζω όμως ότι είναι μία μάχη αυτή η οποία κερδίζεται, είναι το ένα μέτρο το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε όλοι, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι αποτελεσματικό, το οποίο θα μας επιτρέψει -πιστεύω- να περιορίσουμε την εξάπλωση της δεύτερης φάσης της πανδημίας και φυσικά να αποτρέψουμε πιο δραστικά μέτρα τα οποία ενδεχομένως να έχουν και ένα οικονομικό κόστος.

Οπότε θέλω να επιμείνουμε σε αυτό το θετικό μήνυμα. Φαίνεται ότι η κοινωνία είναι σύμμαχος και σε αυτή την προσπάθεια, είναι μικρή η θυσία την οποία ζητάμε από όλους προκειμένου να αποτρέψουμε τα χειρότερα και θέλω να πιστεύω ότι στην κοινή γνώμη είναι μία μάχη η οποία φαίνεται να κερδίζεται».

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο καθηγητής Επιστήμης των Δεδομένων Κίμων Δρακόπουλος.