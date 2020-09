Κόσμος

Πελόζι: Πήγε σε “απαγορευμένο” κομμωτήριο – Κατηγορεί την επιχείρηση για τις κάμερες (βίντεο)

Σάλος στις ΗΠΑ για την παραβίαση των απαγορεύσεων των μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού. Τι απαντά η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σάλος στις ΗΠΑ από βίντεο του Fox News, με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπρόσωπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, όχι μόνο να δέχεται περιποιήσεις σε κομμωτήριο αλλά να φορά και λάθος την μάσκα της.

Σύμφωνα με το αμερικανικό κανάλι, η Πελόζι πήγε σε κομμμωτήριο του Σαν Φρανσίσκο τη Δευτέρα, μολόνοτι η λειτουργία των εσωτερικών χώρων των επιχειρήσεων αυτών στην συγκεκριμένη περιοχή δεν επιτρέπεται.

Εκπρόσωπος της Πελόζι υποστήριξε ότι το υψηλόβαθμο στέλεχος των Δημοκρατικών δεν γνώριζε ότι παραβίαζε τους κανόνες για τη λειτουργία των κομμωτηρίων, ενώ διαμαρτυρήθηκε για την ύπαρξη των καμερών ασφαλείας που κατέγραφαν τις κινήσεις σε κλειστό χώρο, δίχως οι πελάτες να το γνωρίζουν.

«Η επιχείρηση προσφέρθηκε να φροντίσει τα μαλιά της προέδρου τη Δευτέρα και της είπε ότι τους επιτρέπουν να έχουν έναν πελάτη κάθε φορά στον χώρο» είπε ο εκπρόσωπος της Πελόζι.

Η ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου δήλωσε στο Fox ότι ενοικιάζει ορισμένες από τις καρέκλες σε έναν στυλίστα ο οποίος και την ειδοποίησε ότι κάλεσε ο βοηθός της κ. Πελόζι λέγοντας ότι ήθελε ένα ραντεβού για ένα λούσιμο και ένα στέγνωμα.

Από την Τρίτη στην πολιτεία της Καλιφόρνια επιτρέπονται κομμώσεις και κουρέματα μόνο σε εξωτερικούς χώρους ενώ οι εσωτερικοί χώροι παραμένουν κλειστεί.