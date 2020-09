Life

“Τo Πρωινό” με την Φαίη Σκορδά και νέα ομάδα

Ανανεωμένη και με καινούρια συστατικά στην επιτυχημένη συνταγή, επιστρέφει η αγαπημένη πρωινή παρέα των τηλεθεατών.

Τα απαραίτητα συστατικά ενός ισορροπημένου… τηλεοπτικού πρωινού είναι: αισιόδοξη διάθεση, ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, αποκλειστικά θέματα, συναντήσεις με λαμπερά πρόσωπα, άφθονο γέλιο, στιγμές συγκίνησης και, φυσικά, μια καλή παρέα για να τα μοιραστείς.

Σε αυτήν τη συνταγή επιμένει για 8η συνεχόμενη χρονιά η Φαίη Σκορδά και «Το Πρωινό».

Η αγαπημένη πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 επιστρέφει από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 10:00, με στόχο να μας ψυχαγωγεί και να μας ενημερώνει. Η καλύτερη οικοδέσποινα και η ανανεωμένη παρέα που θα την πλαισιώνει θα γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας μέσα από ένα δυναμικό τρίωρο, το οποίο θα έχει όλα όσα αγαπήσαμε, αλλά και πολλές νέες εκπλήξεις.

Στο καθημερινό ραντεβού της με τους τηλεθεατές, η Φαίη θα έχει δίπλα της, για ακόμα μια χρονιά, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ενώ ο Δημήτρης Μοθωναίος και η Κόνι Μεταξά είναι τα νέα πρόσωπα που συμπληρώνουν την ομάδα. Όλοι μαζί θα σχολιάζουν τα θέματα της ημέρας με ανατρεπτική προσέγγιση, θετική ενέργεια και πολύ χιούμορ.

Με την εμπειρία και το καυστικό ύφος που τον χαρακτηρίζει, ο Βαγγέλης Περρής μπαίνει στην παρέα του «Πρωινού» και φέρνει ανατροπές, άλλοτε ευχάριστες, άλλες φορές όχι και τόσο… Επειδή το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο Αλέξης Μίχας θα μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν μπροστά - αλλά κυρίως πίσω - από τις κάμερες με αποκλειστικά ρεπορτάζ.

Στην πιο ευχάριστη πρωινή παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, θα είναι και η Άννα Μαρία Μπαρού, δίνοντας πρωτότυπες ιδέες για food styling και εντυπωσιακές προτάσεις για κάθε περίσταση.

Επειδή «Πρωινό» χωρίς γαστρονομικές προτάσεις δε γίνεται, φέτος το πλατό θα γεμίζει όμορφες μυρωδιές από τις δημιουργίες του Πέτρου Συρίγου, ο οποίος θα μοιράζεται γευστικές συνταγές που όλοι μπορούμε να φτιάξουμε στην κουζίνα μας.

Όπως πάντα, η Λίτσα Πατέρα θα είναι κοντά μας με τις προβλέψεις και τις συμβουλές της για κάθε ζώδιο, o Χρήστος Νέζος θα μας ταξιδεύει σε αγαπημένους προορισμούς και νέες δοκιμασίες, μέσα από ζωντανές συνδέσεις, και ο έμπειρος διακοσμητής Νίκος Κωνστάντης, για ακόμη μια χρονιά, θα μας προτείνει έξυπνους τρόπους για να ομορφύνουμε το σπίτι μας και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα μας.

Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου και κάθε μέρα στις 10:00 «Το Πρωινό» επιστρέφει. Εσείς απολαύστε μια κούπα καφέ και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η Φαίη Σκορδά και η παρέα της!

Μείνετε συντονισμένοι!

www.antenna.gr/toproino

#ToPrwino

Συντελεστές:

Executive producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθεσία: Περικλής Βούρθης

Περικλής Βούρθης Αρχισυνταξία: Χρύσα Ζορκάδη

Χρύσα Ζορκάδη Βοηθός Αρχισυντάκτη: Φλωρεντία Φραγκουδάκη

Φλωρεντία Φραγκουδάκη Υπεύθυνη Καλεσμένων: Κατερίνα Παπαμερή