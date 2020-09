Κοινωνία

Έρευνα σε δύο σκάφη για τον θάνατο της Βρετανίδας στην Κέρκυρα

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο της 60χρονης που χτυπήθηκε θανάσιμα από προπέλα σκάφους.

Έξι προσαγωγές Ελλήνων και Βρετανών πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα από τη Λιμενική Αρχή Κέρκυρας, στο πλαίσιο προκαταρτικής εξέτασης, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση του θανάτου της 60χρονης Βρετανίδας που χτυπήθηκε, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, από προπέλα σκάφους και εγκαταλείφθηκε στη θάλασσα.

Το γεγονός έλαβε χώρα, πριν από δύο μέρες, σε θαλάσσια περιοχή, στο Αυλάκι της Κέρκυρας, ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που διενήργησε ο ιατροδικαστής Κέρκυρας, Ι. Αϊβατίδης, ο θάνατος της 60χρονης Βρετανίδας οφείλεται σε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία που προκλήθηκε από κακώσεις που υπέστη μετά από χτύπημα προπέλας θαλασσίου σκάφους και όχι από πνιγμό.

Η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας διεξάγει εξονυχιστική έρευνα σε δύο σκάφη που βρισκόταν την ώρα του μοιραίου συμβάντος στη θαλάσσια περιοχή, ενώ έρευνες εξελίσσονται από το Λιμενικό Σώμα και στη ξηρά.

Να σημειωθεί ότι μέχρι αυτή την ώρα κανείς από τους έξι προσαχθέντες, που αφέθηκαν ελεύθεροι, δεν έχει αποδεχθεί τη συμμετοχή του στο μοιραίο συμβάν για την άτυχη 60χρονη Βρετανίδα, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των ευρημάτων της Λιμενική Αρχής που θα κατατεθούν στην Εισαγγελική Αρχή Κέρκυρας.