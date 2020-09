Life

“Πειρατές” και “ξιφομάχοι” για την τήρηση των μέτρων στην Κορνουάλη (εικόνες)

Εξοπλισμένοι με πιστόλι και ναυτικό σπαθί παλαιότερων εποχών, έχουν αναλάβει να επιβλέπουν την ασφάλεια ξένων και ντόπιων στο Φάλμαουθ.

Με τη χαλάρωση του «λουκέτου», ο αριθμός των επισκεπτών στην Κορνουάλη στη Μεγάλη Βρετανία έχει εκτιναχθεί. Και τους τελευταίους μήνες η πόλη Φάλμαουθ βλέπει τους δρόμους να πλημμυρίζουν από τουρίστες. Απρόσεκτους τουρίστες, ξένους επισκέπτες που δεν τηρούν τις αναγκαίες για τη μη διάδοση της Covid-19, αποστάσεις ασφαλείας.

Το Φάλμαουθ έχει παράδοση επισκέψεων πειρατών στο μακρινό παρελθόν. Και τώρα, εξοπλισμένοι με πιστόλι και ναυτικό σπαθί παλαιότερων εποχών, «πειρατές» έχουν αναλάβει να επιβλέπουν την ασφάλεια ξένων και ντόπιων.

Ήταν η πλέον πρόσφατη πρωτοβουλία του δημοτικού συμβουλίου για την αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων. «Πειρατές εργάζονται μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης του Φάλμαουθ ώστε να διατηρήσουν τους δρόμους ασφαλείς για τους επισκέπτες που δεν τηρούν τους κανόνες για την Covid-19» υπογράμμισε ο Ρίτσαρντ Γκέιτς (ο οποίος έχει το αξίωμα του town manager. Διορίζεται σε αντίθεση με τον δήμαρχο ο οποίος εκλέγεται). Κάνουν μια δουλειά φανφαρόνου ξιφομάχου πηγαίνοντας πάνω κάτω στους δρόμους, κρατώντας παλιά ναυτικά σπαθιά, με πλήρη περιβολή πειρατή, για να βεβαιωθούν ότι ο κόσμος είναι ασφαλής» πρόσθεσε.