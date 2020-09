Κοινωνία

Αστυνομία: “κινητά” τμήματα με σκάνερ, τάμπλετ και κορονο-περιπολικά

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. για περιορισμό των προσαγωγών, προς αποφυγή του συνωστισμού στα κτήρια χώρους των υπηρεσιών

Του Μανώλη Ασαριώτη

Άτυπη διαταγή να αξιολογούν τις προσαγωγές και να μην οδηγούν στα αστυνομικά τμήματα όσους δεν κινούν βάσιμες υποψίες έδωσε η ηγεσία στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, σε μία προσπάθεια να αποφύγει τον συνωστισμό στα κτίρια του Σώματος.

Οι αστυνομικοί καλούνται να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και τα τάμπλετ, που έχουν στη διάθεσή τους όσοι υπηρετούν στα περιπολικά της Άμεσης Δράσης, τις Ομάδες ΔΙΑΣ και τις ΟΠΚΕ, να προχωρούν σε μία εξακρίβωση στοιχείων και εάν δεν διώκεται το άτομο για κάποια παράβαση ή φαίνεται πως λέει την αλήθεια, να μην προχωρούν στην προσαγωγή του στο αστυνομικό τμήμα.

Τις τελευταίες ώρες, μάλιστα, έχουν αυξηθεί οι συσκευές, που βρίσκονται στη διάθεση των αστυνομικών.

Ήδη έχουν διαμορφωθεί στην Αττική είκοσι περιπολικά για τη μεταφορά κρατουμένων, που είτε έχουν προσβληθεί από τον COVI-19 είτε αποτελούν ύποπτα κρούσματα, ενώ έχει υπογραφεί και διαγωνισμός για την προμήθεια άλλων δεκαπέντε περιπολικών, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για αυτόν τον λόγο.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα συνωστισμού, που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές υπηρεσίες, είναι τα «παρών» που καλούνται να δίνουν στα κατά τόπους τμήματα όσοι είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Υπάρχουν, μάλιστα, τμήματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα, όπως εκείνα της Ομόνοιας και του Αγίου Παντελεήμονα, που χθες πρώτη του μηνός δέχθηκαν περισσότερους από δύο χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι έπρεπε να εμφανιστούν και να δηλώσουν το «παρών» εκεί.